Todesopfer für "zynische" Hamas?

Gaza/Jerusalem/Wien. Am Tag danach war das volle Ausmaß der Tragödie offenbar: Mindestens 60 Tote haben die gewalttätigen Auseinandersetzungen an der Grenze zum Gazastreifen gefordert, bei allen handelt es sich um palästinensische Demonstranten. Mehr als 2200 Menschen wurden durch Schüsse und Tränengas verletzt. Laut Ärzten ist die Lage in den Spitälern ähnlich chaotisch wie im Krieg 2014, als israelische Kampfjets den Gazastreifen bombardierten.

Am Dienstag wurden die Toten in Gaza beerdigt, Palästinenserpräsident Mahmud Abbas sprach von einem "Massaker". Er rief drei Tage Staatstrauer aus, ein Generalstreik trat in Kraft. "Die haben meine 15-jährige Tochter erschossen, die ihnen nichts getan hat", klagte ein Trauernder. Neben einem 12-Jährigen kam ein acht Monate altes Baby ums Leben, nachdem es Tränengas in die Lungen bekommen hatte.

International reißt die Kritik am brutalen Vorgehen Israels nicht ab; immer öfter wird aber auch die Frage gestellt, welchen Anteil die radikalislamische Hamas an der Eskalation hatte. Für Deutschland einen maßgeblichen. Regierunssprecher Steffen Seibert sagte am Dienstag, die Hamas lege es gezielt "auf eine Eskalation der Gewalt an. Das ist zynisch."

Israel streitet nicht ab, dass es Scharfschützen an der Grenze zum Gazastreifen postiert hat, die den Befehl haben, auf jeden zu schießen, der sich dem Zaun nähert. Auch am Mittwoch gab es mindestens einen Toten. In Israel beruft man sich auf das Recht der Selbstverteidigung und den Schutz der eigenen Grenze. Zudem macht man der Hamas den Vorwurf, die palästinensische Bevölkerung bedenkenlos zu verheizen. So hätten die Islamisten jeder Familie 100 Dollar für die Teilnahme an den Protesten gezahlt.

Das wäre eine Erklärung dafür, warum auch Minderjährige und Frauen zu Schaden kamen.

Dazu kommt, dass die Hamas das Angebot Ägyptens ausgeschlagen hat, im Gegenzug zu Lebensmittel- und Öllieferungen auf einen Aufruf zu Protesten zu verzichten.

Laut israelischer Armee hätten die Palästinenser Gewalt "in beispiellosem Ausmaß" eingesetzt. Terrorzellen mit Schusswaffen hätten versucht, israelische Soldaten anzugreifen. Es wären Brandflaschen, Sprengsätze und Lenkdrachen mit Brandsätzen eingesetzt worden. Und es wäre versucht worden, Anschläge auf israelische Ortschaften nahe der Gaza-Grenze zu verüben.

Bei den Schüssen auf Demonstranten handle es sich somit um "präventive Sicherheitsmaßnahmen", so die israelische Sicht der Dinge. Hier geht die Angst um, dass sich unter dem Deckmantel der Proteste "Terroristen" einschleichen könnten, um Israelis zu ermorden oder zu entführen.