Der Prediger und die Kommunisten

Raid Fahmi: Generalsekretär der kommunistischen Partei. © reu Raid Fahmi: Generalsekretär der kommunistischen Partei. © reu



Bagdad. Ein schiitischer Prediger im Bündnis mit den Kommunisten hat die Parlamentswahl gewonnen. Was anderswo undenkbar wäre, ist im Irak möglich.

Auch nach Auszählung von 97 Prozent der Stimmen, bleibt das Bündnis Sa’irun vorne. Neue Köpfe haben gewonnen, alte sind abgewählt. Die Iraker haben ein Zeichen gesetzt für eine Zukunft nach der Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS). Nicht Premierminister Haider al-Abadi ist der Sieger, obwohl er seine Allianz "Sieg" nannte und seine Stimmenzahl weiter verbessern konnte, in Mossul ist Abadi etwa die Nummer eins. Er liegt aber immer noch hinter den säkular orientierten, liberalen und nationalen Kräften der Bürgerbewegung. Auch wenn die Ergebnisse von zwei von 18 Provinzen noch nicht vorliegen, so steht der Ausgang doch eindeutig fest: Der Irak ist im Umbruch.





Raid Fahmi strahlt über das ganze Gesicht. Der Generalsekretär der kommunistischen Partei Iraks hat das geschafft, was niemand für möglich gehalten hatte. Seit den Wahlen zur Übergangsregierung im Januar 2005, hat kein Kommunist mehr Platz im Parlament genommen. Jetzt haben er und zwei weitere Genossen drei der 329 Sitze sicher. "Unsere Bürgerbewegung hat gewonnen", sagt er, "die Freitagsdemonstrationen tragen Früchte". Sa’irun sei doch nicht aus der Luft gegriffen, auch wenn das bei manchen, vor allem im westlichen Ausland, so rüberkommt. Das Bündnis, das auf Deutsch Vormarsch bedeutet, sei innerhalb von fast drei Jahren gewachsen.

Im Sommer 2015 fingen sie an, gegen die Missstände in der Gesellschaft zu protestieren. Zunächst über die unzulängliche Stromversorgung, schlechtes Wasser und über unzureichende staatliche Dienstleistungen, schließlich über die grassierende Korruption. Immer freitags versammelten sich Vertreter der Zivilgesellschaft und Mitglieder der kommunistischen Partei am Tahrir-Platz in Bagdad. Das Kalifat des IS existierte seit einem Jahr und der neue Ministerpräsident Haider al-Abadi hatte neben dem Kampf gegen die Dschihadisten den gegen die Korruption auf seine Fahnen geschrieben. Doch passiert ist nichts.

Anfang 2016 sprang Muktada al-Sadr, der schiitische Prediger, auf den Demonstrationszug auf. Kritiker sagen, er habe die Graswurzelbewegung zu seinen Gunsten ausgenutzt. Fahmi sieht das nicht so. Er sei auf sie zugekommen und habe gefragt, ob er mitmachen könne, weil auch er nicht einverstanden sei mit dem, was im Irak passiere. "Als alle anderen islamischen Parteien gegen uns waren und uns sogar bedrohten, hat Sadr uns akzeptiert", sagt Fahmi anerkennend.