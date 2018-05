"Wir sind auf dem richtigen Weg"

Mohammed Dschawad Sarif gibt sich bei seinem Besuch in Brüssel betont entspannt. Bei so gut wie jeder Gelegenheit lächelte der iranische Außenminister in die Kameras. © afp/Monasse Mohammed Dschawad Sarif gibt sich bei seinem Besuch in Brüssel betont entspannt. Bei so gut wie jeder Gelegenheit lächelte der iranische Außenminister in die Kameras. © afp/Monasse



Brüssel/Teheran. (rs) Dass sein Land derzeit mit einer massiven außenpolitische Krise konfrontiert ist, war Mohammed Dschawad Sarif ebenso wenig anzumerken wie der Umstand, dass er die vergangenen drei Tage wegen seiner Besuche in Moskau und Peking vor allem im Flugzeug verbrachte hatte. Stattdessen gab sich der iranische Außenminister bei seine Brüssel-Visite am Dienstag betont entspannt: Sarif lächelte bei so gut wie jeder Gelegenheit und scherzte mit der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini beim gemeinsamen Fototermin über den kaum vorhandenen Platz für die Fotografen.

Auch in der Sache selbst zeigte sich der iranische Chefdiplomat demonstrativ optimistisch. Die Gespräche mit den europäischen Unterzeichnerstaaten zur Rettung des internationalen Atomabkommens seien auf einem guten Weg, sagte Sarif, der sich nach seinem Gespräch mit Mogherini auch noch mit den Außenministern Deutschlands, Frankreichs und Großbritannien getroffen hatte.





Ebenso wie Russland und China hatten sich auch die drei europäischen Signatarstaaten bereits in den vergangenen Tagen dafür ausgesprochen, das 2015 in Wien geschlossen Abkommen auch nach dem US-Ausstieg am Leben erhalten zu wollen. Wie weit die Europäer tatsächlich bereit zu gehen sind, wird sich aber wohl erst in den kommenden zwei Wochen zeigen, in denen mit Teheran intensiv weiter verhandelt werden soll.

Dass es für die Europäer, die schon am heutigen Mittwoch in Sofia ihre Linie abstimmen wollen, nicht einfach wird, das Abkommen zu erhalten, steht allerdings bereits fest. Denn vor drei Jahren hatte der Iran sein Atomprogramm vor allem aufgrund ökonomischer Überlegungen aufgeben, nachdem der Westen ein Ende des jahrelangen Boykotts und neue Investitionen in Aussicht gestellt hatte. Mit den von US-Präsident Donald Trump angekündigten Sanktionen werden europäische Unternehmen aber nun mehr oder weniger dazu gezwungen, sich zu entscheiden, ob sie künftig mit dem Iran oder mit den USA Geschäfte machen wollen. Denn ausländische Firmen, die ihr bestehendes Iran-Geschäft nicht binnen 180 Tagen abwickeln, drohen selbst zum Ziel US-amerikanischer Strafmaßnahmen zu werden.

Nicht ohne Optionen

Allerdings verfügen die Europäer durchaus über Möglichkeiten, mit denen die US-Sanktionen umgangen oder ausgehebelt werden können. So wird derzeit etwa darüber diskutiert, ob Teheran durch Hilfen für kleine und mittlere EU-Unternehmen unterstützt werden kann, die nicht von den USA abhängig sind, sich aber vorstellen können, im Iran zu investieren. Im Gespräch ist aber auch eine stärkere Rolle der Europäischen Investitionsbank (EIB), die entweder direkt im Iran investieren könnte oder sich um die Koordination von Kreditlinien der europäischen Regierung kümmert.

Theoretisch wäre es zudem möglich, dass ein Abwehrgesetz reaktiviert wird, das bereits 1996 im Streit um Sanktionen gegen Kuba, den Iran und Libyen erlassen worden war. Über das sogenannte "Blocking Statute" könnte es europäischen Unternehmen unter Strafe verboten werden, sich an die US-Sanktionen gegen den Iran zu halten. Gleichzeitig würde es regeln, dass die europäischen Unternehmen für möglicherweise entstehende Kosten und Verluste entschädigt werden.

Das "Blocking Statue" hätte allerdings beträchtliche Nebenwirkungen. Da viele große europäische Unternehmen einen beträchtlichen Anteil ihrer Geschäfte in den USA abwickeln, könnten die Kosten eines Abwehrgesetzes schnell in die Milliarden gehen. Dass die USA nicht zimperlich sind, wenn es um ihre Sanktionen geht, haben europäische Banken bereits zu spüren bekommen: Die deutsche Commerzbank musste im Jahr 2015 zum Beispiel auch wegen Verstößen gegen amerikanische Sanktionen bei Geschäften mit dem Iran 1,45 Milliarden Dollar an US-Behörden zahlen. Auch die französische Bank BNP Paribas wurde bereits mit einer Milliarden-Strafe belegt.

Dass die europäischen Abwehrmaßnahmen möglicherweise nur begrenzt wirksam sind, räumen daher auch viele europäische Diplomaten unter der Hand ein. "Wir werden dem Iran erklären, was wir unternehmen können, aber wir werden auch sagen, dass es keine Illusionen über unsere Einflussmöglichkeiten auf die amerikanische Politik geben sollte", sagte einer von ihnen. "Es ist nicht so, dass wir hier dutzende Optionen haben."