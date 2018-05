Jetzt regiert der Stärkere

Demonstranten verbrennen US-Fahne in Manila. Der US-Präsident entfacht überall auf der Welt neue Konflikte. © afp Demonstranten verbrennen US-Fahne in Manila. Der US-Präsident entfacht überall auf der Welt neue Konflikte. © afp



Washington/Wien. Eines kann man US-Präsident Donald Trump wahrlich nicht vorwerfen: dass er seine Wahlkampfversprechen nicht einhalten würde. Das Atomabkommen mit dem Iran? Bezeichnete er als den schlechtesten Deal aller Zeiten. Nun hat er ihn einseitig gekündigt.

Die US-Botschaft in Israel? Gehört nach Jerusalem verlegt. Das haben schon andere US-Präsidenten gefordert, der zum Politiker gewandelte Immobilien-Tycoon hat es tatsächlich gemacht.





Der Klimawandel? Eine Erfindung, um die US-Wirtschaft zu schwächen. Und schon sind die USA nicht mehr Teil des Pariser Abkommens.

Der internationale Handel? Bringt den USA Nachteile. Diese würden durch den massiven Import von deutschen Autos und chinesischem Spielzeug die dortigen Volkswirtschaften aufpäppeln, während in den Vereinigten Staaten die Fabriken schließen müssten. Sagte Trump und brach einen Handelskrieg vom Zaun.

Mit seinen Entscheidungen und auch seiner diesbezüglichen Konsequenz mag Trump bei seinen Anhängern Begeisterungsstürme auslösen. International stößt er jahrzehntelange Verbündete der USA vor den Kopf und löst massive Verwerfungen aus. In seinem Gehabe wirkt Trump sprunghaft und wie ein Irrlicht, in der Gesamtschau seiner Politik wird aber eine Linie deutlich, die Trump knallhart durchzieht: "America first" ist mehr als ein Slogan, es ist die Richtschnur der Trump’schen Administration, der ohne Rücksicht auf Verluste alles untergeordnet wird.

Getragen wird diese auch von Hardlinern wie dem Nationalen Sicherheitsberater John Bolton. Trump und sein Kabinett glauben nicht an die Segnungen der internationalen Kooperation, was sich schon allein daran zeigt, dass sie von US-Vorgängeradministrationen abgeschlossene Verträge einseitig aufkündigen. Sie folgen vielmehr dem Recht des Stärkeren. Und die USA demonstrieren unter Trump noch einmal, wie mächtig sie sind: Alle anderen Staaten starren gebannt nach Washington. Der frühere Reality-TV-Star Trump provoziert und polarisiert - und ist gleichzeitig der Schrittmacher der internationalen Politik, auf den die anderen Staaten reagieren müssen.

Jetzt will die EU Stärke beweisen

Die EU hat es lange mit Reden versucht, ein hochrangiger Politiker nach dem anderen ist nach Washington geflogen, um die USA im Atomabkommen mit dem Iran, das jahrelang unter mühseliger Kleinarbeit ausgehandelt wurde, zu halten. Genützt hat es nichts. Nun will die EU offenbar Stärke beweisen. "Eines ist mir völlig klar: Trump verachtet Schwächlinge", sagte Kommissar Günther Oettinger dem "Deutschlandfunk". "Wenn wir Schritt für Schritt nur nachgeben und uns fügen, wenn wir also eine Art Juniorpartner der USA werden, dann wären wir verloren."