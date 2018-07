"Kolumbien ist nicht mehr dasselbe Land"

Information

Vera Grabe wurde 1951 als Tochter deutscher Einwanderer in Bogotá geboren. Sie schloss sich in den 1970er Jahren nach einem Wahlbetrug der Rebellenorganisation "Bewegung 19. April" (M-19) an und war dann bei den Friedensverhandlungen in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre führend beteiligt. Danach wurde sie in den Senat gewählt und verbrachte anschließend drei Jahre im diplomatischen Dienst in Spanien.

Seit 20 Jahren leitet sie das von ihr gegründete "Observatorio para la Paz", das sich der Friedenserziehung widmet. Grabe war auf Einladung des Österreichischen Studienzentrums für Frieden und Konfliktlösung (ÖSFK) in Österreich. Sie sprach bei der Sommerakademie auf Burg Schlaining zum Thema "shrinking spaces.