Gipfel, die Geschichte schrieben

Wien/Washington. (apa) Die Welt ist multipolar geworden, aber Treffen von amerikanischen und russischen Präsidenten sind immer noch etwas Besonderes. Vor allem im Kalten Krieg wurde bei solchen Gipfeln oft Geschichte geschrieben. Mitunter zeigte sich die Bedeutung dieser Sitzungen aber erst nach vielen Jahren. So hatten zunächst belächelte Zusammenkünfte wie jenes in der US-Kleinstadt Glassboro im Juni 1967 weitreichende Folgen.

Im Blickpunkt der Beratungen stand immer auch die menschliche Ebene - von der unglaublichen Beziehung zwischen dem Demokraten Franklin Roosevelt und dem Diktator Josef Stalin über die "besten Freunde" Bill Clinton und Boris Jelzin bis zu den beiden Polit-Cowboys George W. Bush und Wladimir Putin.





Die Tradition der Spitzentreffen geht auf den Zweiten Weltkrieg zurück, als sich der damalige US-Präsident Roosevelt Ende November 1943 in Teheran erstmals mit dem sowjetischen Diktator Stalin traf und dabei ein Vertrauensverhältnis begründete. Das Dreiertreffen mit dem britischen Premierminister Winston Churchill festigte die Anti-Hitler-Allianz, die eineinhalb Jahre später Nazi-Deutschland niederrang. Bei weiteren Treffen in Jalta und Potsdam 1945 zogen die Alliierten die Grenzen Europas neu. Der Kalte Krieg begann.

Der nächste Gipfel fand erst unter Stalins Nachfolger Nikita Chruschtschow statt, im Juli 1955 in Genf, mit Großbritannien und Frankreich. Mit seinem US-Amtskollegen Dwight Eisenhower kam er noch zwei Mal zusammen, 1959 in Camp David und 1960 in Paris. Doch die Hoffnung auf eine Entspannung im Ost-West-Konflikt erfüllte sich nicht.

Abkommen zur Abrüstung

Im Mai 1961 kam dann der große Moment der österreichischen Hauptstadt. Der junge US-Präsident John F. Kennedy traf dort mit Chruschtschow zusammen. Es war der erste richtige US-Sowjetgipfel außerhalb der USA und Russland und ohne Beteiligung anderer Präsidenten. Auch darauf folgte keine Entspannung im Kalten Krieg, im Gegenteil. Wenige Monate später drehten die Sowjets mit dem Bau der Berliner Mauer an der Eskalationsspirale.

Zu den unterschätzten Gipfeltreffen der beiden Supermächte zählt jenes 1967 in Glassboro, mit dem damaligen sowjetischen Ministerpräsidenten Alexej Kosygin und US-Präsident Lyndon B. Johnson. Während sich Beobachter über die "verschlafene Kleinstadt" an der US-Ostküste lustig machten, sprachen Experten vom "Geist von Glassboro", der die Entspannungsbemühungen der 1970er-Jahre eingeleitet habe.

Fünf Jahre später fand der erste US-Sowjet-Gipfel mit einem greifbaren Ergebnis in Form eines Rechtstexts statt. Im Mai 1972 unterzeichneten US-Präsident Richard Nixon und der sowjetische Parteichef Leonid Breschnew in Moskau mehrere Abrüstungsabkommen. Den Höhepunkt des Tauwetters bildete 1975 in Helsinki die Schlussakte der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE).

Nach 1979 war Pause bis zur Reform- und Öffnungspolitik des sowjetischen Staatschefs Michail Gorbatschow. Dessen Treffen mit US-Präsident Ronald Reagan gingen vor allem deswegen in die Geschichte ein, weil sie die Phasen im Zusammenbruch der osteuropäischen Regime dokumentierten. Einen Durchbruch gab es im Dezember 1987 in Washington, wo ein Vertrag zur Beschränkung von nuklearen Mittelstreckenraketen unterzeichnet wurde.

Ende des Tauwetters

In den 1990er Jahren gingen die Abrüstungsbemühungen weiter, und es fanden auch die wohl herzlichsten Zusammenkünfte statt, da US-Präsident Bill Clinton und sein russischer Amtskollege Boris Jelzin auf menschlicher Ebene gut zusammenfanden. Gut verstanden einander auch die beiden nächsten Staatsführer, George W. Bush und Wladimir Putin. Politisch verschlechterte sich das Verhältnis zwischen Washington und Moskau aber in den folgenden Jahren sukzessive, weil Putin anders als sein Vorgänger Konflikten mit den USA nicht mehr aus dem Weg ging.

Bushs Nachfolger Barack Obama hatte es zunächst mit Dmitri Medwedew zu tun; bei einem Treffen in Moskau 2009 vereinbarten die beiden einen Neustart in den Beziehungen. Die Rückkehr Putins in den Kreml beendete aber das kurze Tauwetter. Obama und Putin kamen zu keinem bilateralen Treffen zusammen, sie sahen einander nur am Rande internationaler Sitzungen. Der Ukraine-Konflikt samt Annexion der Krim im März 2014 hatte die bilateralen Beziehungen in ihre bisher schwerste Krise gestürzt.