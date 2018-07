Gefechte an der Grenze zu Gaza

Jerusalem/Gaza. Israelis und Palästinenser haben sich am Samstag an der Grenze zum Gazastreifen heftige Gefechte geliefert. Die israelische Luftwaffe traf nach eigenen Angaben rund 40 Ziele der in Gaza herrschenden radikalislamischen Hamas-Miliz in einer der größten Operationen der letzten vier Jahre. Militante Palästinenser hätten etwa 50 Mörsergranaten und Raketen auf israelisches Gebiet geschossen. Berichte über Tote oder Verletze gab es zunächst nicht. Beide Seite haben im Zuge der jahrelangen Auseinandersetzung Strategien zur Vermeidung von Opfern entwickelt: Die Palästinenser verlassen frühzeitig mögliche Ziele der israelischen Luftwaffe in dem Gebiet am Mittelmeer, die Israelis haben in grenznahen Gebieten ein Frühwarnsystem mit Sirenen sowie Bunkern für die Anwohner geschaffen.

Dennoch sind seit Ausbruch der jüngsten Unruhen insgesamt 130 Palästinenser getötet worden. Die Hamas hatte im April zum Marsch zur Rückkehr in die Heimat aufgerufen. Dies war eine Reaktion auf das 70-jährige Jubiläum der Staatsgründung Israels, die im April gefeiert wurde. Seitdem gibt es wöchentlich Proteste und Auseinandersetzungen.

Laut der israelischen Armee hatten Palästinenser am Freitag an der Grenze zu Gaza Molotow-Cocktails, Steine und auch Handgranaten geworfen. Dabei sei ein israelischer Offizier verletzt worden. Auf palästinensischer Seite starben nach Angaben von Rettungskräften zwei Menschen.