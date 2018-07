Ein Strich durch Trumps Rechnung

Am Montag wird das Treffen Putin-Trump den Hype um die Fußball-WM schnell vergessen lassen. Fotos wie diese, geknipst in Moskau, können schon jetzt gekauft werden. © APAweb/REUTERS, Hartmann Am Montag wird das Treffen Putin-Trump den Hype um die Fußball-WM schnell vergessen lassen. Fotos wie diese, geknipst in Moskau, können schon jetzt gekauft werden. © APAweb/REUTERS, Hartmann



Glasgow. US-Präsident Donald Trump plaudert gerade mit der Queen, als in den USA zwölf russische Spione wegen Einmischung in seine Wahl zum Präsidenten angeklagt werden. Während die Nachricht die Teestunde mit Königin Elizabeth II. kaum beeinflusst haben dürfte, könnte sie für Trumps nächste Verabredung von großer Tragweite sein: Am Montag setzt sich Trump in Helsinki zum ersten Gipfeltreffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammen. Der ehemalige New Yorker Immobilien-Unternehmer hat wiederholt signalisiert, dass er mit dem Ex-KGB-Agenten gern gut auskommen möchte. Doch mit der Anklage, die so konkret wie nie den Verdacht russischer Einflussnahme auf den Wahlkampf zugunsten Trumps äußert, ist für den Präsidenten Experten zufolge die Beziehungspflege mit Putin schwieriger geworden.

"Trump hat vielleicht etwas weniger Spielraum, wenn er die Angelegenheit herunterspielen möchte", sagt Jeffrey Mankoff, Russland-Experte im Washingtoner Zentrum für Strategische und Internationale Studien. Auch könne er nun weniger so tun, als gebe es das ganze Problem überhaupt nicht. Eine Grand Jury wirft den Agenten des russischen Militärgeheimdienstes GRU vor, die Computer-Netze des Wahlkampfkomitees der Demokratischen Partei und deren Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton ausgespäht und Informationen über das Internet verbreitet zu haben.

Demokraten fordern Absage

Führende demokratische Senatoren forderten von Trump eine Absage des Treffens mit Putin. Doch das Präsidialamt erklärte, die Anklage habe keine Auswirkungen auf den Gipfel. Bereits seit längerem werfen US-Geheimdienste Russland vor, dass das Land Clinton mittels Propaganda und Cyberangriffen schaden und dem republikanischen Kandidaten Trump zum Sieg verhelfen wollte. Russland hat die Vorwürfe wiederholt zurückgewiesen, wie auch Trump Absprachen zwischen seinen Mitarbeitern und Russland.

"Ich hoffe, du findest die 30.000 (Clinton)-Mails"

Der 29-seitigen Anklageschrift zufolge sollen sich die russischen Spione erstmals um den 27. Juli 2016 Zugang zu mehreren E-Mail-Konten der Clinton-Wahlhelfer und zu einem von Clintons privatem Büro genutzten Account verschafft haben. Am selben Tag sagte der damalige Präsidentschaftskandidat Trump vor Journalisten: "Russland, falls zu zuhörst, ich hoffe, du findest die 30.000 (Clinton)-Mails, die fehlen." Er bezog sich dabei auf den Schriftverkehr Clintons über einen privates E-Mail-Konto während ihrer Amtszeit als Außenministerin unter Barack Obama.

Gegen seinen Vorgänger teilte Trump am Wochenende aus: "Warum hat die Obama-Regierung nichts gegen die zwölf wegen Einmischung in die Wahl angeklagten Russen unternommen?", fragte der 72-Jährige am Samstag auf Twitter, während er in seinem schottischen Golf-Resort Kraft für die Begegnung mit Putin sammelte. Trump sieht sich in seinem Möglichkeiten, mit Putin Vereinbarungen zu schließen, durch die Ermittlungen der US-Justiz eingeschränkt. Die von ihm als "Hexenjagd" bezeichneten Untersuchungen würde er gerne so schnell wie möglich loswerden.

Hoffnungen auf neue Informationen

Zwar hat Trump im Vorfeld betont, er werde das Thema auf jeden Fall zur Sprache bringen. Allerdings dämpfte er zugleich die Hoffnungen auf neue Informationen von Putin: "Ich glaube nicht, dass wir etwas hören werden wie, 'Hey, ich war's. Du hast mich erwischt'", sagte er vor Journalisten. Kritiker zweifeln, dass die Anklagen Trump überhaupt zu einer härteren Gangart bei dem Thema bewegen werden. "Wir können uns darauf einstellen, dass Trump Putins Attacke auf unsere Demokratie beiläufig und oberflächlich ansprechen wird", sagt Ned Price, ein ehemaliger Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates unter Obama. Trump werde Putins Dementis dann wieder für bare Münze nehmen - oder zumindest vorgeben, es zu tun.