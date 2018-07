Trump stellt sich 2020 zur Wiederwahl

Washington/Helsinki. US-Präsident Donald Trump hat sein erneutes Antreten bei der Präsidentenwahl 2020 angekündigt. "Das ist meine Absicht", sagte Trump der britischen Zeitung "Mail on Sunday". Jeder wolle, dass er dies tue. Er könne bei den rivalisierenden Demokraten auch keinen Kandidaten ausmachen, der ihn schlagen könnte: "Ich kenne sie alle und sehe keinen."

Trump ist in Europa und in den USA, aber auch in seiner eigenen republikanischen Partei umstritten. Ein Sonderermittler untersucht, ob es vor der Wahl 2016 verbotene Absprachen zwischen Trumps Wahlkampfteam und Russland gab. Die US-Justiz hat Anklage gegen zwölf russische Geheimdienstmitarbeiter wegen Cyberangriffen erhoben, mit denen mutmaßlich Trumps demokratischer Gegenkandidatin Hillary Clinton geschadet werden sollte. Trump trifft am Montag in Helsinki mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammen und will ihn dazu befragen. Weitere absehbare Gipfel-Themen sind die atomare Abrüstung und der Syrien-Krieg.

Der nationale Geheimdienstdirektor der USA, Dan Coats, warnte vor weiteren Cyberangriffen aus Russland. Die oppositionellen Demokraten appellierten eindringlich an Trump, Putin auf keinen Fall allein zu treffen.

Die beiden Staatschefs wollen Montagmittag im finnischen Präsidentenpalast zu ihrem ersten Gipfeltreffen zusammenkommen. Geplant sind ein Vier-Augen-Gespräch der Präsidenten, ein Treffen mit den Delegationen und eine gemeinsame Pressekonferenz.

Konkurrenten

In der "Mail on Sunday" äußerte sich Trump zurückhaltend zum Verhältnis zu Russland. "Ich denke, wir könnten ganz gut miteinander auskommen", sagte er. Es sei zu früh, um zu sagen, ob man Freund oder Feind sei. Derzeit seien die Staaten wohl Konkurrenten. Aber für die USA, Großbritannien und andere Länder wäre es gut, mit Russland oder China auszukommen. Dem Sender CBS sagte Trump, seine Erwartungen an das Treffen mit Putin seien gering.

Der deutsche Außenminister Heiko Maas warnte Trump vor Vereinbarungen mit Putin auf Kosten westlicher Verbündeter. "Einseitige Deals zulasten der eigenen Partner schaden am Ende auch den USA", sagte der SPD-Politiker der Zeitung "Bild am Sonntag". "Wer seine Partner vor den Kopf stößt, der riskiert, am Ende als Verlierer dazustehen." Grundsätzlich sei aber richtig, dass es den Dialog gebe. Ein Fortschritt wäre es, wenn er Impulse für eine nukleare Abrüstung bringe, sagte Maas.

Trumps Umgang mit Russland wird angesichts der Ermittlungen wegen möglicher Wahlkampf-Beeinflussung in den USA besonders genau beobachtet. Nach Auffassung der US-Geheimdienste wollte Russland mittels Propaganda oder dem Diebstahl von E-Mails dem Clinton-Lager schaden, um letztendlich dem republikanischen Kandidaten Trump zum Sieg zu verhelfen. Sonderermittler Robert Mueller untersucht, ob es auch Absprachen zwischen Trump-Mitarbeitern und Russland gegeben hat. Trump hat dies zurückgewiesen.

Proteste in Schottland

Der US-Präsident bereitete sich nach seinen Treffen am Freitag mit der britischen Premierministerin Theresa May und Queen Elizabeth II. in seinem Golfanwesen in Schottland auf das Treffen mit Putin vor. Auch dort wurde der Großbritannien-Besuch des US-Präsidenten von Protesten begleitet. Trump entspannte sich am Wochenende beim Golfspielen, wie Fernsehbilder zeigten.

Am Freitag beschuldigte das US-Justizministerium zwölf Mitarbeiter des russischen Militärgeheimdienstes GRU, Computer der US-Demokraten und von Clintons Wahlkampflager angegriffen zu haben. Russland wies die Vorwürfe zurück. Dies werde nur behauptet, um eine politische Annäherung zwischen Moskau und Washington zu erschweren.

In Helsinki wird auch die Lage im Bürgerkriegsland Syrien Thema sein, dessen Präsident Bashar al-Assad von Russland und dem Iran unterstützt wird. Dies sieht wiederum Israel mit großer Sorge. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sagte, er habe darüber mit Trump am Samstag telefoniert. Trump habe Israel seine Unterstützung in verschiedenen Bereichen zugesichert. Er, Netanyahu, habe Trump für seine klare Haltung gegenüber dem Iran gedankt. Die USA hatten das Atom-Abkommen mit dem Land gegen den Willen anderer westlicher Staaten aufgekündigt und zugleich scharfe Sanktionen angekündigt.