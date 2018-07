Erneut Tote in Nicaragua

Managua. Im Zuge der regierungskritischen Proteste in Nicaragua haben Sicherheitskräfte nach Angaben von Aktivisten erneut mindestens zehn Menschen getötet, darunter zwei Minderjährige. Die Polizei und paramilitärische Kräfte seien in mehreren Oppositionshochburgen gegen die Bevölkerung vorgegangen, teilte der Nicaraguanische Verband für Menschenrechte (ANPDH) am Sonntag mit.

Sechs der Todesopfer seien Zivilisten gewesen. Überdies seien etwa 20 Menschen verletzt worden.

Die Vorfälle ereigneten sich laut ANPDH in der Stadt Masaya, 30 Kilometer südlich der Hauptstadt Managua, sowie in den Nachbarorten Niquinohomo, Catarina und Monimbo. ANPDH-Präsident Alvaro Leiva hob hervor, dass es sich um eine vorläufige Bilanz handele und die Identität der Opfer und ihr Alter noch genauer geprüft werden müssten.

Verzögerte Bereitstellung medizinischer Hilfe

Leiva kritisierte, die Behörden hätten der Bitte, die Verletzten in Sicherheit bringen zu dürfen, nicht entsprochen. Er warnte die Bevölkerung, dass Heckenschützen unterwegs seien.

Die Unruhen in Nicaragua hatten Mitte April begonnen, als Sicherheitskräfte Demonstrationen gegen Rentenkürzungen gewaltsam niederschlugen. Seither weiteten sich die Proteste auf das ganze Land aus. Sie richten sich gegen den autoritären Regierungsstil von Präsident Ortega und seiner Ehefrau, Vizepräsidentin Rosario Murillo. Der ehemalige Guerillakämpfer regierte Nicaragua von 1979 bis 1990 und erneut seit elf Jahren, sein derzeitiges Mandat endet offiziell im Jänner 2022.

EU über zunehmende Gewalt besorgt

Die EU hat sich besorgt über die eskalierende Gewalt gezeigt. Die Angriffe auf Studenten und Zivilisten sowie die Verzögerung bei der Bereitstellung medizinischer Hilfe seien bedauerlich, betonte eine Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini am Sonntag in einer Stellungnahme. "Die gesamte Gewalt muss jetzt aufhören", hieß es in der Mitteilung.

"Wir wiederholen unsere Aufforderung für eine friedliche und demokratische Lösung für die Situation in dem Land im Rahmen eines nationalen Dialogs", ergänzte Mogherini. Erst in der Nacht auf Sonntag waren in dem mittelamerikanischen Land erneut fünf Menschen bei Zusammenstößen zwischen Zivilisten und regierungsnahen Paramilitärs ums Leben gekommen. Die Lage sei sehr ernst, sagte der Leiter der Menschenrechtsorganisation ANPDH, Álvaro Leiva. Es müssten Korridore geöffnet werden, um Verletzte aus der Gefahrenzone bringen zu können, so Leiva im nicaraguanischen Fernsehen.