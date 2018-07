Reaktionen: "Besser als Super"

Helsinki/Moskau. Die russische Machtelite bewertet die Ergebnisse des Gipfeltreffens zwischen dem russischen Staatschef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump äußerst positiv. Das Treffen sei "besser als super" verlaufen, sagte Außenminister Sergej Lawrow der Agentur Tass zufolge am Montag in Helsinki. Dieselbe Formulierung hatte er bereits 2015 bei Ukraine-Verhandlungen im weißrussischen Minsk verwendet.

Der Moskauer Außenpolitiker Konstantin Kossatschow sagte, die Annäherung der beiden Präsidenten sei das maximal mögliche Ergebnis gewesen. "Dies kann ein guter Anfang sein, um die regelmäßige Interaktion wieder herzustellen", sagte der Vorsitzende des Außenausschusses im Föderationsrat (zweite Parlamentskammer neben der Duma, Anm.). Die Vorsitzende des Föderationsrates, Valentina Matwijenko, ergänzte, das Ergebnis sei auch ein gutes Signal für die Stabilität in der Welt.

US-Demokraten: Auftritt Trumps mit Putin "beschämend"

Anders in den USA. Dort haben die oppositionellen US-Demokraten den Auftritt Trumps als "beschämend" bezeichnet. "Der Präsident stellt sich selber über unser Land", teilte der Oppositionsführer im US-Senat, Chuck Schumer, mit. Nie in der Geschichte der USA habe ein Präsident einen Widersacher Amerikas in der Art unterstützt, wie es Trump nun mit Putin gemacht habe. Mit Blick auf die Vorwürfe, Russland habe sich in die US-Wahl 2016 eingemischt, übte Schumer scharfe Kritik am US-Präsidenten. Dass Trump sich auf die Seite Putins und damit gegen die US-Behörden gestellt habe, sei "gedankenlos, gefährlich und schwach".

Schumer warf Trump vor, Gegner der USA zu hofieren und Verbündete zu brüskieren. Vor dem Gipfel in Helsinki hatte Trump beim NATO-Gipfel in Brüssel scharfe Kritik an Bündnispartnern geübt, denen er vorwarf, zu wenig Geld für Verteidigung auszugeben. Bei seinem anschließenden Besuch in Großbritannien hatte er in einem Interview den Brexit-Kurs von Premierministerin Theresa May scharf angegriffen.

Entrüstung auch bei führenden Republikanern

Aber auch prominente Mitglieder des Kongresses von Trumps Republikanern warfen Trump vor, er habe sich nicht mit klaren Worten gegen die Einmischung Russlands in die US-Wahlen verwahrt. Trump habe damit Schwäche signalisiert. Der republikanische Senator Lindsey Graham sagte, er habe die Chance vertan, eine klare Warnung an Russland zu senden, solche Einmischungen künftig zu unterlassen. Trumps Äußerungen dürften als Schwäche interpretiert werden und mehr Probleme schaffen als sie lösten.

Der republikanische Senator Jeff Flake sprach wie der Demokrat Schumer von einem beschämenden Auftritt. Er hätte nie gedacht, dass er jemals den Tag erleben werde, da ein US-Präsident mit einem russischen Präsidenten auf einer Bühne stehe, und die USA für die Aggression Russlands verantwortlich mache

Der Präsident des Repräsentantenhauses, Paul Ryan, sagte, es gebe keine Zweifel, dass sich Russland in die Präsidentenwahl eingemischt habe. Trump müsse anerkennen, dass Russland kein Verbündeter der USA sei, sagte der republikanische Politiker. Die Staaten seien nicht moralisch ebenbürtig. Russland lehne die meisten Grundwerte und Ideale Amerikas ab.

Kneissl: Chemie hat funktioniert





Für Österreichs Außenministerin Kneissl zeigt der Gipfel von Trump und Putin, dass die Chemie zwischen beiden Staatsoberhäuptern offenbar funktioniert hat. Kneissl bemerkte in Brüssel kritisch, der Gipfel müsse diplomatisch begleitet werden. Trump habe sich ähnlich verhalten wie so mancher seiner Vorgänger als US-Präsident: "Sie lassen sich von der persönlichen Situation forttragen anstatt auf das große Konzept zu achten." Die Frage, ob sich Europa vor Trump und Putin fürchten müsse, verneinte sie. Der Gipfel sei ein erster Gedankenaustausch zwischen beiden gewesen, den man nicht überschätzen sollte.