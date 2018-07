"Okay, das wird speziell" - Trump lädt Putin ins Weiße Haus

Washington/Peking/Brüssel. US-Präsident Donald Trump lässt sich von Kritik nicht beeindrucken. Nachdem sein Treffen mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin in den USA auf empörte Reaktionen auch bei führenden Republikaner gestoßen ist, will Trump Putin jetzt ins Weiße Haus einladen.

Trump, freue sich "auf unser zweites Treffen, damit wir beginnen können, einige der vielen diskutierten Dinge umzusetzen". Als Beispiele nannte er den Kampf gegen den Terror, Cybersicherheit, die Konflikte in Nahost, der Ukraine und mit Nordkorea sowie Handelsfragen.





US-Geheimdienstdirektor Dan Coats ist von Putins Einladung nach Washington jedenfalls völlig überrascht worden. "Sagen Sie das nochmal", sagte Coats bei einem Liveinterview in Aspen/Colorado, als die Meldung live auf der Bühne vorgelesen wurde. "Okay, das wird speziell."

Coats meinte zudem, dass er Tage nach dem Vieraugengespräch zwischen Trump und Putin immer noch keine Kenntnis vom Inhalt der Unterredung habe. Es sei aber das "Vorrecht des Präsidenten", seine Gespräche für sich zu behalten.

Dieser Umstand sorgt für große Unsicherheit. Laut Russland gibt es nicht näher genannte Vereinbarungen, die zum Teil bereits in der Umsetzung seien.

Trump droht China im Handelsstreit

Unterdessen dreht sich die Eskalationsspirale im Handelsstreit weiter: Trump droht damit, Zölle auf chinesische Einfuhren im Wert von 500 Milliarden Dollar (431 Mrd. Euro) zu verhängen. Die USA haben bereits chinesische Importe im Wert von 34 Milliarden Dollar mit Zöllen belegt, woraufhin China gegen US-Einfuhren in gleicher Höhe Strafzölle verhängte. Trump hatte in der Vergangenheit mit weiteren Zöllen gedroht, sollte China nicht sein Verhalten bei geistigem Eigentum und bei Subventionen für die High-Tech-Industrie ändern.

Die EU will beim Krisentreffen mit Trump in der kommenden Woche auf die Vermeidung einer Eskalation hinwirken. Auch sollte von einseitigen Maßnahmen abgesehen werden, wie dies von den USA mit Sonderzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte getan worden sei, so die EU.

Mitschnitt über

Schweigegeldzahlung

Neuer Ärger droht Trump wegen eines Mitschnitts über eine Schweigegeldzahlung. Der Ex-Anwalt von US-Präsident Donald Trump hat einem Medienbericht zufolge heimlich ein Gespräch über eine Schweigegeldzahlung an das Playboy-Model Karen McDougal aufgezeichnet. Wie die "New York Times" am Freitag weiter berichtete, hat die Bundespolizei FBI den Mitschnitt bei einer Durchsuchung des Büros des Anwalts Michael Cohen sichergestellt. Trump und McDougal sollen sich 2006 auf dem Anwesen des "Playboy"-Gründers Hugh Hefner in Los Angeles getroffen haben. Ein Sprecher des Weißen Hauses wies eine Affäre Trumps mit McDougal zurück. Der Bericht sei "Fake News".