Das Imperium wird zurückschlagen

Washington. (reuters) Das Fundament der nationalen Sicherheit der USA ist unter Beschuss. Die Fronten sind verhärtet. Auf der einen Seite stehen FBI, CIA und NSA. Auf der anderen Seite steht der Präsident und Oberbefehlshaber der Vereinigten Staaten. Donald Trumps entsetzlicher Auftritt in Helsinki war ein subversiver Akt. Er stritt die Erkenntnisse der US-Geheimdienste ab, dass seine Wahl durch eine Hydra-köpfige politische Kriegsführung unter der Kontrolle des Kreml unterstützt wurde. Dies tat er mit einem Zwinkern und einem Lächeln für den feixenden Autokraten, der diese Attacke anführte.

Trump nannte die Untersuchungen zum russischen Vorgehen unter der Leitung des Sonderermittlers Robert S. Mueller "ein Desaster für unser Land". Er akzeptierte Wladimir Putins Beteuerungen, dass nichts dergleichen jemals geschehen wäre. Zudem sprang Trump freudig auf Putins zynisches und leeres Versprechen an, dass dieser mit Mueller kooperieren würde - "ein unglaubliches Angebot", sagte er. Die Wahrscheinlichkeit, dass Spione aus Moskau bereitwillig Geheimnisse mit dem FBI teilen, ist gleich null. Trumps Gefolgschaft zum Kreml war nicht zu übersehen.

Dann versuchte er, es ungeschehen zu machen. Zurück im Weißen Haus sagte er, dass er nicht sagte, was er meinte, oder nicht meinte, was er sagte. In Helsinki hatte es noch geheißen: "Präsident Putin (. . .) sagte, es war nicht Russland. Ich sage soviel: Ich sehe keinen Grund, warum es Russland gewesen sein soll." Einen Tag später widersprach sich Trump, von einem Skript ablesend, selber, "Ich sagte ‚wäre‘ anstatt von ‚nicht wäre‘." Ungefähr so, als ob ein Bräutigam am Altar sagt: "Ich will nicht."

Es war eine völlig unglaubwürdige Entschuldigung. Trump hat stets alles im Zusammenhang mit der Russland-Affäre bestritten und jenen Institutionen und Individuen, die diese Verschwörung unter die Lupe nahmen, vorgeworfen, sie würden die amerikanische Demokratie untergraben - besonders abgesehen hatte Trump es auf die US-Geheimdienste. Er hat Geheimdienstoffiziere mit Nazis verglichen und FBI-Agenten als korrupt verhöhnt. Aber sie haben die Macht zurückzuschlagen.

Ein "nützlicher Idiot"

Im August 2016 schrieb der frühere CIA-Chef Mike Morell in der "New York Times": "In Geheimdienstsprache würden wir sagen, dass Putin Trump als unwissentlichen Agenten für Russland rekrutiert hat." Fünf Tage vor der Präsidentschaftswahl verwendete Mike Hayden, ehemaliger Chef von CIA und NSA, einen russischen Ausdruck, um Trump zu bezeichnen: "polezni durak" - ein nützlicher Idiot, "von Moskau manipuliert, heimlich verachtet, aber dessen blinde Unterstützung gerne angenommen und ausgenützt wird." Nur wenige Stunden nach Helsinki beschrieb der frühere CIA-Chef John Brennon Trumps Auftritt als "nichts Geringeres als Verrat." Und Ex-FBI-Chef James Comey, den Trump im Mai 2017 gefeuert hatte, twitterte: "Alle, die an die Werte dieses Landes glauben, müssen diesen Herbst für die Demokraten stimmen."