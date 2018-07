Eine trübe Wahl

Islamabad/Dubai. In Khushab herrscht eine merkwürdige Ruhe. Der Distrikt in der Punjab-Provinz mit einer Million Einwohnern stellt immerhin zwei Abgeordnete in der Nationalversammlung in Islamabad und vier im Provinzparlament in Lahore, doch gibt es keine öffentlichen Wahlkampfveranstaltungen, keine Kundgebungen. Die Behörden haben kurz vor der Wahl am Mittwoch ein Versammlungsverbot erlassen, das Gruppen von mehr als vier Leuten in der Öffentlichkeit nicht erlaubt. Vor einigen Tagen hat die Verwaltung alle Wahlplakate auf den Straßen des Distriktes entfernen lassen. Denjenigen, die es wagen, neue Transparente aufzuhängen, drohen Geldstrafen.

Sumaira Malik, die für die konservative Regierungspartei PML-N (Pakistan-Muslim-Liga) kandidiert, gibt sich aber siegessicher. "Der Distrikt gehört der PML-N", sagt sie. Doch ihre Wählerbasis ist weniger optimistisch. Der langjährige Parteichef Nawaz Sharif sitzt hinter Gittern. Auch gegen zahlreiche andere führende Politiker der Fraktion laufen Korruptionsverfahren.

"Die Wähler fühlen sich betrogen, weil gegen die Führung der PML-N Front gemacht wird", meint Malik Iqbal, ein Anwalt aus Khushab. "Die größte Herausforderung der Partei ist es, die schwindende Moral ihrer Wähler wiederzubeleben." Beobachter glauben, dass die Verwaltung daran arbeitet, die Wahlbeteiligung gering zu halten, weil dies der Opposition nützen würde. Daher sei das Versammlungsverbot ausgesprochen worden.

Einflussreiche Armee

Der Urnengang ist auch in anderer Hinsicht außergewöhnlich: Die Armee schickt mehr als 370.000 Soldaten, um Wahlhelfer, -lokale und -urnen zu schützen. Beim Votum 2013 waren nur 37.000 Kräfte im Einsatz. Armeesprecher General Asif Ghafoor versicherte zwar, dass das Militär seine Rolle in einer "nicht-politischen und unparteiischen Weise" ausführen werde, doch wollten Gerüchte nicht verstummen, die Armee werde die Abstimmung manipulieren, um Sharifs politischen Gegenspieler Imran Khan zum nächsten Regierungschef des islamischen Landes zu machen.

Der 68-jährige Nawaz Sharif, dreifacher Ex-Regierungschef, und Gründer der Pakistan-Muslim-Liga, pflegt seit Jahren ein angespanntes Verhältnis zum Militär, das das Land fast die Hälfte seines 71-jährigen Bestehens regierte. Der Politiker, der erst vor einigen Tagen von einem Gericht wegen Korruption zu zehn Jahren Haft verurteilt wurde, wird nun durch seinen zwei Jahre jüngeren Bruder Shahbaz vertreten, der als Premierministerkandidat der Sharif-Partei antritt.