Agentin und Traum aller Waffennarren

Teil einer russischen Beeinflussungsoperation in den USA? Spionin Maria Butina. © ap Teil einer russischen Beeinflussungsoperation in den USA? Spionin Maria Butina. © ap



Washington. (red) Der Fall hat das Zeug zum Spionage-Thriller, Sex inklusive: eine junge Russin, Studentin in Washington - nach Überzeugung des FBI ist sie in Wahrheit Agentin. Nichts treibt die politische Kaste in den USA derzeit mehr um als russische Einmischung - und die mutmaßliche Agentin Maria Butina könnte zum Gesicht dieses Phänomens werden.

Einen Hörsaal wird die 29-Jährige jedenfalls so bald nicht mehr sehen: Butina ist an der American University eingeschrieben, jetzt sitzt sie in Untersuchungshaft. Die US-Bundespolizei FBI ist davon überzeugt, dass das Studium Tarnung war und die Frau in Wahrheit Teil einer "verdeckten russischen Beeinflussungsoperation in den Vereinigten Staaten" gewesen ist.





Mit Grinsen und Pistole

Was die Fotos der Rothaarigen angeht, die im Internet kursieren, so könnte Butina dem Traum eines Waffennarren entsprungen sein - und an denen mangelt es in den USA nicht. Auf einem Bild kniet sie im Schnee hinter erlegten Wildtieren, lächelnd ein Gewehr haltend. Auf einem anderen Foto posiert sie schick gekleidet in James-Bond-Manier, die Arme verschränkt, eine Waffe in der rechten Hand. Mal zeigt sie sich im Cowboy-Look mit Grinsen und Pistole, mal schaut sie durchs Zielfernrohr eines Scharfschützengewehrs.



US-Richter verhängt Untersuchungshaft über Maria Butina. © ap/Verkouteren US-Richter verhängt Untersuchungshaft über Maria Butina. © ap/Verkouteren



Donald Trump ist derzeit wegen des Russland-Themas enorm unter Druck. Beim Gipfel mit Kremlchef Wladimir Putin am vergangenen Montag in Helsinki stellte er eine Einmischung Russlands bei den US-Wahlen 2016 infrage. Angesichts eines Sturms der Entrüstung sah sich Trump dann gezwungen, zurückzurudern - halbwegs jedenfalls. Doch nicht nur von Cyber-Angriffen Russlands rund um die Wahl sind US-Geheimdienste überzeugt. Deren Koordinator Dan Coats warnt vor "anhaltenden, tief greifenden Bemühungen, unsere Demokratie zu untergraben".

Festgenommen und in Haft

Wegen der mutmaßlichen Einmischung bei der Wahl hat Sonderermittler Robert Mueller Anklage gegen zwölf Mitarbeiter des russischen Militärgeheimdienstes GRU erhoben. Dass diese je vor einem US-Gericht stehen werden, ist unwahrscheinlich: Sie sind in Russland. Butina, deren Fall nicht Teil der Mueller-Untersuchungen ist, hatte weniger Glück. Am Tag vor dem Gipfel in Helsinki wurde sie unter dem Vorwurf unerlaubter Agententätigkeit festgenommen. Am vergangenen Dienstag wurde Anklage erhoben, am Tag darauf Untersuchungshaft verhängt.

Butinas Anwalt bestreitet alle Vorwürfe. Das US-Justizministerium wirft ihr dagegen vor, von 2015 bis mindestens zum Februar 2017 als Agentin gearbeitet zu haben - also rund um die Wahl 2016. Sie habe dabei "unter Anweisung eines hochrangigen Beamten in der russischen Regierung" agiert. Dabei soll es sich laut FBI um jemanden in der Zentralbank handeln, der seit April 2018 auf der US-Sanktionsliste steht und dessen "Sonderassistentin" Butina gewesen sein soll.