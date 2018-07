20 Milliarden Euro Vergeltung

Washington. (reuters/dpa/apa) Selbstbewusst in das Gespräch mit Donald Trump zum Handelsstreit gehen und auf ein Angebot des US-Präsidenten hoffen. So lauteten die zwei Devisen von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker für das Treffen im Weißen Haus am Mittwochabend. "Wir sitzen hier nicht auf der Anklagebank. Insofern brauchen wir uns auch nicht zu verteidigen", sagte Juncker vorab im ZDF.

Vorrangiges Ziel der EU-Delegation war es, Trump von der Einführung von Sonderzöllen auf Autoimporte abzuhalten. Trump begründet seine Drohung "mit nationalen Sicherheitsinteressen". Die EU hält das aber für unglaubwürdig und geht davon aus, dass es darum geht, die US-Wirtschaft vor unerwünschter Konkurrenz zu schützen.





Juncker plädierte für einen Verzicht auf weitere Zollerhöhungen und eine "Beruhigung der Gesamtlage", warnte aber auch Trump: "Wenn es zu Autozöllen kommt, dann muss die EU Gegenmaßnahmen ergreifen. Dazu sind wir bereit. Das haben wir nicht im Gepäck, aber im Kopf. Wir sind in der Lage, dass wir sofort adäquat antworten können." Nach Angaben von Handelskommissarin Cecilia Malmström plant die EU Gegenzölle auf US-Produkte im Wert von 20 Milliarden Dollar (17 Milliarden Euro).

Die deutsche Regierung forderte Juncker und dessen Delegation zu einer harten Haltung im Handelsstreit auf. Dieser würde die größte Volkswirtschaft der EU deutlich stärker treffen als die bereits im Mai beschlossenen Abgaben auf Stahl- und Aluminiumprodukte. Die Autoindustrie fürchtet Milliardenlasten bei Autozöllen, die wiederum Folgen für die österreichischen Zulieferer haben könnten. "Die EU muss sich wehren und darf sich nicht erpressen lassen", sagte der deutsche Außenminister Heiko Maas. "Wir müssen die EU zusammenhalten und uns gemeinsam selbstbewusst gegen Strafzölle wehren."

Auch aus dem eigenen Land erfuhr Trump Widerstand. So stellte sich der US-Dachverband der Autozulieferer gegen seinen Kurs. "Alle Autoproduzenten, ob in- oder ausländisch, sind gegen die Zölle", sagte Ann Wilson, Vizepräsidentin des Verbands Mema, dem "Handelsblatt". Unter Autozöllen würden viele Betriebe in Amerika leiden. Gegen Trump wandten sich auch Hersteller von Garten- und Elektrogeräten. Der amerikanische Autobauer General Motors senkte seine Gewinnprognose für dieses Jahr. Es gebe "beachtlichen Gegenwind", sagte Finanzchef Chuck Stevens. Der Konzern bezieht seinen Stahl von US-Produzenten, die ihre Preise wegen der höheren Einfuhrzölle auf Stahl erhöht haben.