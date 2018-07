Die Schicksalswahl

Harare. "Früher bin ich nicht wählen gegangen. Das war Zeitverschwendung. Der Sieger stand schon vorher fest. Aber dieses Mal gehe ich auf jeden Fall." Tambirai Marapira ist einer von rund 5,5 Millionen Männern und Frauen, die sich in Simbabwe für die ersten Wahlen seit dem Sturz des greisen Diktators Robert Mugabe registriert haben. Am kommenden Montag, 30. Juli, treten dort mehr als 120 Parteien bei der Parlamentswahl an. Bei der gleichzeitig stattfindenden Präsidentschaftswahl gilt Emmerson Mnangagwa als aussichtsreichster Kandidat. Der wegen seiner Verschlagenheit und Brutalität auch "Das Krokodil" genannte Politiker hatte Mugabe im November 2017 nach über 37 Jahren an der Macht in einem unblutigen Putsch gestürzt.

Doch Tambirai Marapiras Stimme wird Mnangagwa nicht erhalten. "Mugabes langjähriger Weggefährte als sein Nachfolger? Das ist doch wie die Wahl zwischen Pest und Cholera! Die beiden alten Männern haben Blut an den Händen", flucht der arbeitslose 48-Jährige, der als Mitglied der Oppositionspartei Movement for Democratic Change (MDC) von Mugabes Sicherheitskräften mehrfach zusammengeschlagen wurde.





Tatsächlich war Mnangagwa unter Mugabe viele Jahre Minister und sogar Stellvertreter des Gewaltherrschers. Für zahlreiche Massaker und Menschenrechtsverletzungen trägt er eine Mitverantwortung. Trotzdem sieht eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Afrobarometer Mnangagwa vorne. Demnach könnte der Vorsitzende der Mugabe-Partei ZANU-PF auf 42, sein größter Herausforderer Nelson Chamisa auf 30 Prozent kommen. Da für einen Sieg mehr als die Hälfte der Stimmen erforderlich ist, wird es am 8. September möglicherweise zu einer Stichwahl kommen.

Populistischer Herausforderer prahlt mit US-Kredit

Dass die meisten Beobachter Mnangagwa trotz seiner langjährigen Nähe zu Mugabe vorne sehen, liegt auch an der Schwäche der zersplitterten Opposition. Nachdem der langjährige und charismatische MDC-Vorsitzende Morgan Tsvangirai im Februar an Krebs starb, entbrannte ein erbitterter Machtkampf um seine Nachfolge. Aus ihm ging der erst 40-jährige Nelson Chamisa als Sieger hervor. Im Wahlkampf prahlte der Populist, dass er Simbabwes verheerende Wirtschaftskrise innerhalb eines Tages lösen könne und Donald Trump ihm zugesagt habe, Simbabwe unverzüglich 15 Milliarden Dollar zu überweisen, sollte Chamisa die Wahl gewinnen. Ersteres glaubten wohl selbst seine treuesten Fans nicht, letzteres dementierte das Weiße Haus umgehend.

Die Jungen entscheiden

die Wahl