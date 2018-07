Die erste Wahl ohne Mugabe

Harare. In Simbabwe finden heute zum ersten Mal Wahlen statt, bei denen der frühere Präsident Robert Mugabe nicht auf den Stimmzetteln steht. Zur Wahl als Staatsoberhaupt stellen sich der 75-jährige frühere Mugabe-Vertraute Emmerson Mnangagwa und der 40-jährige Anwalt und Pastor Nelson Chamisa. Im November hatte das Militär den seit 37 Jahren herrschenden Mugabe zum Rücktritt gedrängt. Sein Amt übernahm der frühere Geheimdienstchef und Verteidigungsminister Mnangagwa.

Mugabe, der Mnangagwa für seinen Sturz verantwortlich macht, hat sich am Sonntag für die Wahl Chamisas ausgesprochen. Über Facebook warf Mnangagwa daraufhin dem 94-jährigen Mugabe vor, eine Vereinbarung mit dem Oppositionskandidaten geschlossen zu haben. Beweise legte er dafür nicht vor.

Mugabe verdammt "Militärregierung"

Mugabe hat am Vorabend der ersten freien Wahlen seit seiner Entmachtung die amtierende Regierung attackiert. Er hoffe, dass die "Militärregierung" abgewählt werde, sagte der 94-Jährige am Sonntag auf seinem Anwesen in der Hauptstadt Harare. Mugabe, der gebrechlich wirkte, aber vor Journalisten aus dem Stegreif eine fast einstündige Rede hielt, war im November nach 37-jähriger Herrschaft durch ehemalige Getreue von der Macht vertrieben worden. Ihm selbst werden zahlreiche Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Am Montag wird nicht nur ein neuer Präsident gewählt, sondern auch das Parlament.

In Umfragen zur Präsidentenwahl liegen der 75-jährige Amtsinhaber Emmerson Mnangagwa sowie der 40-jährige Anwalt und Pastor Nelson Chamisa vorn. Letzterer gilt vor allem bei jüngeren Menschen als beliebt. Mehr als 40 Prozent der Wahlberechtigten sind jünger als 35 Jahre. Der frühere Geheimdienstchef Mnangagwa führte aber zuletzt in den - wenig verlässlichen - Erhebungen. Sollte keiner der beiden in der ersten Runde die nötige Mehrheit erhalten, ist für den 08. September eine Stichwahl geplant.

"Das Krokodil"

Mnangagwa, der den Spitznamen "Das Krokodil" trägt und fast 50 Jahre lang ein getreuer Gefolgsmann von Mugabe war, wurde 2017 nach dessen Entmachtung durch die Armee an die Staatsspitze gestellt. Sein Sprung ins Präsidentenamt wurde von Mugabe-Vertrauten und insbesondere von dessen Frau Grace heftig kritisiert. Beobachter gingen davon aus, dass sie selbst Ambitionen auf das höchste Staatsamt hatte. Obwohl Mugabes Name das erste Mal seit der Unabhängigkeit des Landes von Großbritannien 1980 nicht mehr auf den Wahlzetteln steht, gilt er noch immer als einflussreich. Vor allem bei der Landbevölkerung genießt er Rückhalt.

Mnangagwa versuchte zuletzt, Investoren ins Land zu holen, um die am Boden liegende Wirtschaft anzukurbeln. Die Arbeitslosenquote liegt geschätzt bei über 90 Prozent. Der chinesische Konzern Tsingshan hatte im Juni angekündigt, für eine Milliarde Dollar ein Stahlwerk in Simbabwe zu bauen. Viele Investoren halten sich aber noch mit einem Engagement in dem rohstoffreichen Land zurück, weil sie erst die Wahlen abwarten wollen. China ist seit Jahren dabei, seine Position in Afrika zu stärken.

Parlamentswahl

Die Menschen in Simbabwe sind auch zur Wahl eines neuen Parlaments aufgerufen. Noch ist unklar, inwieweit der Urnengang für alle Kandidaten fair verläuft. Die staatlichen Medien sind der regierenden Partei Zanu-PF zugeneigt. Der Wahlkampf verlief im Vergleich zu früheren Abstimmungen bisher zwar weitgehend friedlich, die UN berichteten aber von Einschüchterungen und Drohungen. Ende Juni hatte es bei einem Auftritt Mnangagwas zudem eine Explosion gegeben, bei der Dutzende Menschen verletzt wurden.

Kolonialismus

Mugabe stand seit der Unabhängigkeit Simbabwes von Großbritannien im Jahr 1980 an der Spitze des Staates. Obwohl ihn viele Bürger für Korruption und den wirtschaftlichen Niedergang des Landes verantwortlich machen, wird er in den ländlichen Gebieten nach wie vor unterstützt. Beobachter gingen davon aus, dass Mugabe seine 53-jährige Frau Grace als Nachfolgerin installieren wollte. Als er dafür Mnangagwa vom Posten des Vizepräsidenten entließ, griff das Militär ein und drängte Mugabe zum Rücktritt.