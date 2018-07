Tödliches frisch aus dem 3D-Drucker

Washington. Wirklich bedrohlich sieht Cody Wilson auf den ersten Blick nicht aus. Der kurz geschnittene Vollbart überspielt eine kleine Lücke zwischen den Vorderzähnen und unter den Hemden, die der 30-Jährige zumeist trägt, zeichnet sich bereits ein leichter Bauchansatz ab.

Für Bürgerrechtsgruppen wie etwa die Brady-Kampagne zur Verhinderung von Waffengewalt ist der ehemalige Jus-Student aus dem texanischen Austin dennoch der gefährlichste Mann der USA. Denn Wilson, der sich selbst als Krypto-Anarchist bezeichnet, ist die treibende Kraft hinter einer in den Vereinigten Staaten immer breiter werdenden Bewegung, die sich dafür einsetzt, dass im Internet Baupläne für voll funktionsfähige Waffen veröffentlicht werden dürfen, die sich anschließend jeder per 3D-Drucker zusammenbauen kann.





Wilsons Pläne sind dabei alles andere als ferne Zukunftsmusik. Denn nach einem überraschenden außergerichtlichen Vergleich, den die Regierung von US-Präsident Donald Trump Ende Juni geschlossen hat, ist ein noch aus den Zeiten von Trumps Amtsvorgänger Barack Obama stammendes Verbot wegen Verstößen gegen die Waffenexportrichtlinie Itar hinfällig geworden. Die von Wilson gegründete Organisation Defense Distributed könnte damit schon am heutigen Mittwoch beginnen, die ersten Baupläne ins Netz zu stellen. "Das Zeitalter der herunterladbaren Waffe beginnt offiziell", war schon vor Tagen auf der Internetseite von Defense Distributed zu lesen.

Dass die Technik funktioniert, hat Wilson schon 2013 bewiesen. Damals präsentierte er vor einigen ausgewählten Journalisten den "Liberator" ("Befreier"), eine fast gänzlich aus ABS-Plastik gefertigte einschüssige Pistole. Aus Metall waren nur noch der Schlagbolzen - ein ganz gewöhnlicher Nagel - und ein kleines Stück, das per Gesetz vorgeschrieben ist, um Metalldetektoren das Aufspüren von Waffen zumindest ein Stück weit zu erleichtern.

Mit dem Bau der "Liberator" hat Wilson allerdings nicht nur gezeigt, was technisch möglich ist, sondern auch wie groß das Interesse an derartigen Waffen ist. Denn Wilson hatte die Pläne für die Plastik-Pistole bereits 2013 schon ins Netz gestellt, ehe die Obama-Regierung dann nach kurzer Zeit den Stecker zog. In den wenigen Tagen, an denen die Bauanleitungen online zu finden waren, wurden sie aber dennoch mehr als 100.000 Mal heruntergeladen.

"Es ist verrückt"

Zudem war auch schon damals die grundsätzliche Problematik der Waffen aus dem 3D-Drucker offensichtlich. So sind Plastikpistolen trotz des vorgeschriebenen Metallstücks nicht nur wesentlich schwerer zu entdecken, sie verfügen anders als klassischen Waffen auch nicht über eine Seriennummer, mit der sie einem Käufer zugeordnet werden können. Und auch die nicht besonders strikten, aber dennoch existierenden "Background checks", mit denen in den USA der Hintergrund von Waffenkäufern derzeit überprüft wird, würden mit den Download-Waffen hinfällig.