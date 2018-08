Jordanische Armee schlägt IS-Kämpfer an Grenze zurück

Mehrere Kämpfer seien getötet worden, teilte die Armee am Donnerstag mit. Bei den fast 24 Stunden dauernden Gefechten seien zahlreiche Waffenarten zum Einsatz gekommen, hieß es in jordanischen Militärkreisen.

Amman. Die jordanische Armee hat nach eigenen Angaben Kämpfer der Extremistenmiliz Islamischer Staat zurückgeschlagen, die vor einer Offensive syrischer Regierungstruppen ins Nachbarland fliehen wollten.

Mehrere Kämpfer seien getötet worden, teilte die Armee am Donnerstag mit. Bei den fast 24 Stunden dauernden Gefechten seien zahlreiche Waffenarten zum Einsatz gekommen, hieß es in jordanischen Militärkreisen. Die IS-Extremisten seien gezwungen gewesen, sich wieder nach Syrien zurückzuziehen. Dort seien sie von der syrischen Armee verfolgt worden.

In Geheimdienstkreisen hieß es, die IS-Kämpfer hätten versucht, sich zwischen Hunderten von Zivilisten zu verbergen, die vor der Bombardierung ihrer Dörfer in Richtung jordanischer Grenze fliehen. Schätzungen zufolge hielten sich noch Dutzende Kämpfer in dem felsigen Gebiet auf.

Nach wochenlangen, von russischen Streitkräften unterstützten Bombenangriffen hat die syrische Armee das fruchtbare Jarmuk-Tal an der Grenze zu Jordanien und Israel vom IS zurückerobert. Die von Jordanien, westlichen Ländern und anderen arabischen Staaten unterstützte Freie Syrische Armee war schon zuvor von den Truppen des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad in dem Gebiet besiegt worden.