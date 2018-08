Jüdisch per Gesetz?

Die Drusen waren Israel gegenüber stets loyal - hier ein Vertreter der Minderheit mit Premier Benjamin Netanjahu (l.). © afp Die Drusen waren Israel gegenüber stets loyal - hier ein Vertreter der Minderheit mit Premier Benjamin Netanjahu (l.). © afp



Jerusalem/Wien. "Ich schäme mich für das Nationalitätengesetz!" Unter diesem Motto kampagnisiert die 1978 gegründete israelische Friedensbewegung "Peace Now" aktuell gegen den jüngsten Coups des israelischen Premiers Benjamin Netanjahu. Auf dem Online-Netzwerk Facebook ruft die Bewegung die Bürger auf, sich in Videostatements gegen das am 19. Juli von der rechten Regierungsmehrheit beschlossene "Nationalitätengesetz" zu wenden. Auf Arabisch, versteht sich. Das ist kein Zufall, gilt doch Arabisch nach dem neuen Gesetz nicht mehr als offizielle Landessprache. Generell solle das Land nun formal als "jüdischer Staat" definiert werden. Nicht-jüdische Israelis befürchten, zu Bürgern zweiter Klasse zu werden. Vor allem Arabischstämmige. Andere Stimmen warnen vor einer "Panikmache". Gleiche Bürgerrechte seien in Israel nach wie vor garantiert.

"Gesetz hat Realität eingeholt"

"Selbstbestimmung" soll nach dem neuen Nationalitätengesetz ausschließlich den Juden in Israel vorbehalten sein. Außerdem sollen ethnisch-religiös separierte Ortschaften gefördert werden. "Wer heute noch nicht von ,Apartheid‘ in Israel sprechen will, ist schlichtweg verblendet", sagt Professor Moshe Zuckermann von der Universität Tel Aviv im Gespräch mit der "Wiener Zeitung". Der Historiker und Netanjahu-Kritiker sieht mit dem neuen Grundgesetz eine "ohnehin rassistisch und diskriminierend angelegte israelische Alltagsrealität" nun staatsoffiziell abgesegnet. Benachteiligt seien die arabischstämmigen Israelis, die rund 20 Prozent der knapp neun Millionen Einwohner ausmachen, laut Zuckermann ohnehin schon seit langem: am Wohnungssektor, im Bildungssystem, am Arbeitsmarkt. Das Recht habe hier die gelebte Praxis eingeholt, so Zuckermanns Befund. So nehmen 99 Prozent der kleinen israelischen Gemeinden, die in den letzten 70 Jahren gebaut wurden, keine Araber auf, sagt Tsafrir Cohen. Die Leiterin der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Tel Aviv, die der deutschen Partei "Die Linke" nahesteht, befürchtet konkrete Verschlechterungen. Wird einem Araber der Zuzug in eine jüdisch dominierte Ortschaft verwehrt, konnte er bisher gerichtlich dagegen klagen, erklärt Cohen. "Mit diesem Gesetz ist es nun fraglich, ob man vor Gericht gehen und sich das einklagen kann", sagt sie im Deutschlandradio. Das Recht der jüdischen Gemeinden auf Erhalt ihrer Identität werde mit dem neuen Grundgesetz über die Minderheitenrechte gestellt, so Cohen.