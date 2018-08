Die Sache mit den Drohnen

Caracas. (wak) Jenes einwöchige Flug-Verbot von Drohnen gehört zu den "lächerlichen Sachen", die typisch für diese Regierung in Caracas seien. So schimpfte im Sommer 2016 der Oppositionspolitiker Henrique Capriles auf das Kabinett von Nicolás Maduro. Hintergrund: Das offizielle Caracas wollte anlässlich einer Demonstration der Opposition "die Ruhe in der Bevölkerung" bewahren, und Drohnen, so die Logik, würden diese zerstören können. Die Opposition witterte wiederum, dass Maduro keine Bilder eines riesigen Protestmarsches haben wollte und deswegen Luftaufnahmen unmöglich machte.

Zwei Jahre später hat sich offenbar jemand an den Umstand von damals erinnert. Und an die Tatsache, dass das vorübergehende Verbot von Drohnen in der Innenstadt von Caracas längst der Vergangenheit angehört.





Am Samstag hat es jedenfalls in Caracas während einer offiziellen Festrede mindestens einen Knall gegeben. Der sozialistische Präsident Nicolás Maduro sprach gerade zu tausenden Soldaten auf einer der riesigen Avenidas, der breiten Straßen in der Hauptstadt. Im Staatsfernsehen ist eine Explosion zu hören, Soldaten flüchten in Panik, ehe die Übertragung abgebrochen wird.

Es kursierten später mehrere Handyvideos von Drohnen, die an Häuserwänden zerschellen. Ein Passant, der mitgefilmt habe, sagte später gegenüber einer Zeitung, dass ein Soldat ihn gezwungen hätte, das Video zu löschen.

So bleibt unklar, was passiert ist. Der Minister für Kommunikation, Jorge Rodríguez, erklärte angeblich gegenüber dem Nachrichtenportal Sputnik, es wären drei Drohnen mit drei Explosionen gewesen. Angeblich - denn das russischstämmige Medium "Sputnik" hat in der Vergangenheit immer wieder mit Falschmeldungen für Furore gesorgt. Der venezolanische Innenminister, Néstor Reverol, gab wiederum zu Protokoll, es wären - nur - zwei Drohnen gewesen. Eine davon wäre über die präsidentielle Tribüne geflogen und hätte Sprengstoff transportiert. Aus der Distanz hätte jemand versucht, die Ladung zum Explodieren zu bringen. Aber dank der speziellen technischen Ausbildung der Ehrengarde des Präsidenten und der Verwendung von Störsoftware habe man es geschafft, die Drohne zu desorientieren und die Ladung außerhalb der gefährlichen Distanz zur Explosion zu bringen. Die zweite Drohne habe es laut Minister Reverol nicht einmal in die Nähe des Präsidenten geschafft - sie sei schon früh vom Weg abgekommen und in Höhe des ersten Stockwerks an einem Gebäude zerschellt. Das wäre eine zweite Explosion gewesen.