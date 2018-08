Brandbeschleuniger aus dem Weißen Haus

Der Nationale US-Sicherheitsberater John Bolton macht kein Geheimnis daraus, dass die USA einen Regimewechsel anstreben. © Getty/Anadolu Agency/Fatemeh Bahrami Der Nationale US-Sicherheitsberater John Bolton macht kein Geheimnis daraus, dass die USA einen Regimewechsel anstreben. © Getty/Anadolu Agency/Fatemeh Bahrami



Teheran/Washington. (rs) Die fünf ATR-72-600-Maschinen, die am Sonntagnachmittag am Mehrabad-Flughafen in Teheran gelandet sind, sollten ein Symbol für den wirtschaftlichen Neustart sein. Bestellt hatte sie die Iran Air im April vergangenen Jahres, als die Goldgräberstimmung nach dem Auslaufen der internationalen Sanktionen noch im ganzen Land greifbar war und überall darauf gehofft wurde, dass Donald Trump, der drei Monate zuvor als neuer US-Präsident vereidigt worden war, doch nicht alle seiner Drohungen wahr macht.

Als Symbol der Hoffnung taugen die ATR-Regionalflugzeuge, die in einem Gemeinschaftsunternehmen von Airbus und dem italienischen Rüstungskonzern Leonardo gebaut werden, allerdings längst nicht mehr. Denn die fünf am Sonntag gelieferten Maschinen sind die letzten, die der Iran bekommt. Die noch ausstehenden sieben Bestellungen fallen bereits dem neuen US-Sanktionsregime zum Opfer, das Trump bereits nach dem einseitigen Ausstieg aus dem Wiener Atomvertrag angekündigt hat und dessen erste Phase nun am heutigen Dienstag offiziell in Kraft tritt.



Doch die nicht mehr erfolgenden Flugzeuglieferungen, von denen auch dutzende Airbus-Maschinen betroffen sind, sind nur die Spitze des Eisbergs. Nach dem Willen des US-Präsidenten, der den Atomvertrag immer wieder als "desaströse Vereinbarung" bezeichnet hatte, die den Iran nicht am Bau einer Atombombe hindere, soll in der ersten Sanktionsphase auch erreicht werden, dass der Teheran keine US-Dollar erwerben und nicht mehr mit Gold und Edelmetallen handeln kann. Auch der Handel mit bestimmten Metallen, Rohstoffen und Software soll unterbunden werden. 90 Tage später sollen dann besonders schmerzhafte Sanktionen wieder eingesetzt werden, mit deren Hilfe die Ölimporte anderer Länder aus dem Iran auf null reduziert werden sollen. Gleichzeitig soll der internationale Zahlungsverkehr mit dem Iran lahmgelegt werden.





Die Iraner kaufen auf Vorrat

Dass die Iraner die neuen Sanktionen zu spüren bekommen werden, steht dabei außer Frage. Schon jetzt befürchten viele den völligen Absturz der Landeswährung Rial, die bereits in den vergangenen vier Monaten die Hälfte ihres Wertes eingebüßt hat, und investieren, soweit es möglich ist, in Dollar und Gold, um ihr Erspartes zu schützen. Viele Bürger kaufen auch jetzt schon Dinge des persönlichen Bedarfs auf Vorrat - aus Angst, dass es zu Versorgungsengpässen kommt. "Die Leute fürchten, dass, wenn sie die Dinge heute nicht kaufen, sie morgen nicht mehr verfügbar sein werden", sagt Ali, der im Großen Basar von Teheran Küchenwaren verkauft der Nachrichtenagentur AFP. Tatsächlich habe er schon jetzt Probleme, an Nachschub zu kommen, da Großhändler ihre Waren zurückhielten, bis die Folgen der Sanktionen klarer seien.