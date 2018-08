Die Revolution der Teenager

Der Protest auf den Straßen der Hauptstadt geht bereits in die zweite Woche. © afp/Munir Uz Zaman Der Protest auf den Straßen der Hauptstadt geht bereits in die zweite Woche. © afp/Munir Uz Zaman



Dubai/Dhaka. Ein Verkehrsunfall mit zwei Toten wäre in der chaotischen 18-Millionen-Einwohner-Stadt Dhaka sonst kaum eine Nachricht wert gewesen. Doch dann änderte ein Foto auf Facebook alles: Es zeigt den blutigen Körper eines Schülers, eingequetscht zwischen einem Bus und der Mauer einer Schule. Nur Stunden später zogen tausende Schüler auf die notorisch verstopften Straßen der Hauptstadt von Bangladesch, um für mehr Sicherheit zu demonstrieren. Teenager in Schuluniform - die jüngsten nicht älter als 13 Jahre - hielten Autos an und verlangten die Ausweispapiere der Fahrer.

Inzwischen geht der Protest in die zweite Woche, und ein Ende ist nicht absehbar. Längst geht es auch um Vetternwirtschaft und Korruption, um die Gewalt gegen Demonstranten durch Schlägertrupps der Regierung, um die Freiheit der Presse.





Am 29. Juli raste ein Bus im Cantonment-Viertel nahe dem Flughafen in eine Gruppe von Schülern, die nach dem Unterricht auf einen anderen Bus warteten. Die 17-jährige Schülerin Diya Khanam Mim und der 18-jährige Schüler Abdul Karim Rajib waren auf der Stelle tot. Ein Dutzend anderer Jugendlicher vom Shaheed Ramiz Uddin College wurden verletzt - teils schwer.

Ohne Führerschein

"Wir rannten zur Unfallstelle und fanden ein Mädchen und einen Jungen tot. Sechs Schüler waren unter dem Bus eingeklemmt. Sie schrien vor Schmerzen", erzählte Kamrul Haque, der auf seinem Motorrad unterwegs war, als der Unfall geschah. Wenig später machten Videos und Fotos des Unfalls in den sozialen Medien die Runde. Die Schüler sprachen von "Mord". Spontan sammelten sich Jugendliche zu einem Protest an der Unfallstelle und blockierten den Verkehr.

Fahrzeuge in Bangladesch haben oft weder eine Registrierung noch eine Sicherheitsprüfung unterlaufen. Die Hälfte aller Fahrer im Land hat keinen Führerschein. Die Verkehrsaufsicht ist lasch, und Bestechungsgelder sind an der Tagesordnung, ebenso wie Unfälle in den engen, ständig verstopften Straßen in Dhaka. Nach Angaben des Fahrgastverbandes Bangladesh Passengers Welfare Association starben im vergangenen Jahr 7400 Menschen bei Verkehrsunfällen.

Vielleicht wäre der Protest der Schüler nach ein paar Tagen wieder abgeklungen. Doch dann sorgte eine Bemerkung von Transport-Minister Shahjahan Khan erneut für Empörung. "Bei einem Unfall in Indien sind 33 Menschen ums Leben gekommen. Aber redet man dort darüber wie hier bei uns?", kommentierte Khan. Dass ausgerechnet ein Verwandter des einflussreichen Politikers das in den Unfall verwickelte Bus-Unternehmen besitzt, konnte keineswegs dazu beitragen, die Wut zu dämpfen.