Die Elite ist "komplett korrumpiert"

Anhänger des Oppositionskandidaten Bemba werden von der Polizei auseinandergetrieben. © reuters/Kenny Katombe



Kinshasa. Die Uhr tickt. Das ganze Land ist seit Wochen in Wartestellung. Am Mittwochnachmittag um 16.30 Uhr lief die Frist ab, bis zu der die Kandidaten der Wahl in der Demokratischen Republik Kongo ihre Formulare einreichen konnten. Erst knapp zwei Stunden davor wurde der Wunschkandidat von Präsident Jospeh Kabila bekanntgegeben: Emmanuel Ramazani Shadary, Ex-Innenminister und Generalsekretär von Kabilas Partei (PPRD).

Für Beobachter ist diese Wahl kein Zufall. Shadary gilt als schwache Persönlichkeit ohne eigenes Machtnetzwerk. Er soll keinen Einfluss auf die mächtigen Generäle im Militär haben. Im Hintergrund bleibt Kabila der starke Mann.





Zwei Jahre lang hat Kabila das Land mit einer gezielten Unsicherheit in Schach gehalten. Die Frage war: Wird er erneut antreten? Der 47-Jährige ist seit dem Tod seines Vaters im Jahr 2001 an der Macht. Vor zwei Jahren lief seine offizielle, laut Verfassung gegebene zweite Amtszeit ab. Doch Neuwahlen anzusetzen - das hat die Regierung gezielt verschleppt. Immer wieder wurden Gründe gefunden, warum dies nicht passieren konnte: fehlendes Geld, die landesweite Neuregistrierung der Wähler, zu viel Chaos und Krieg in manchen Regionen des Landes. Erst seit wenigen Monaten steht nun ein Wahltermin fest: der 23. Dezember. Seitdem spekulieren die Kongolesen über die Zukunft ihres Landes.







Tagelang herrschte Anspannung in der Hauptstadt Kinshasa. Hundertschaften von Polizisten umzingelten die Wahlkommission (Ceni), die an einem breiten Boulevard liegt. Mit seinen Sicherheitszäunen und Kontrollschranken wirkte das Gebäude wie ein Gefängnis.

Seit dem 25. Juli waren landesweit Kandidaten geladen, hier im vierten Stock ihre Präsidentschaftskandidatur einzureichen. Vor einer Woche war Jean-Pierre Bemba von der Partei MLC (Befreiungsbewegung für den Kongo) der erste. Er war aus Brüssel eingeflogen, nachdem er erst im Juni nach zehn Jahren Haft vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag freigesprochen worden war.

Ceni-Sprecher Jean Pierre Mulumba, ein Mann im feinen Anzug, zeigt auf eine ausgedruckte Statistik auf seinem überladenen Schreibtisch. Am Vormittag vor Ablauf der Frist stehen darauf gerade einmal vier Namen - außer Bemba niemand, der tatsächlich Chancen haben könnte.

Ausschluss von Oppositionellen

Und ein entscheidender Name fehlt: Moise Katumbi, Chefkandidat der Oppositionsplattform "Gemeinsam für Veränderung". Der Ex-Gouverneur der mineralienreichen Provinz Katanga und einstiger Kabila-Vertrauter war erst gar nicht ins Land gelassen worden. Die Polizei drohte mit Verhaftungen, sollte er die Grenze überschreiten. Der Grund: Es ist noch immer ein Gerichtsverfahren anhängig. Als er von Sambia aus in den Kongo einreisen wollte, ließen ihn die Behörden nicht hinein. Seine Anhänger protestieren daraufhin in Lubumbashi, der Provinzhauptstadt Katangas, doch die Polizei ging mit Tränengas und Kugeln gegen sie vor.