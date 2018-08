Saudis spüren Rückenwind

Riad/Ottawa/Wien. (klh) Zumindest das saudische Kerngeschäft bleibt unangetastet: Das erzkonservative Königreich teilte nun mit, dass das saudische Öl weiter nach Kanada fließt. Es sei immer schon Saudi-Arabiens Linie gewesen, Erdöllieferungen nicht mit der Tagespolitik zu vermengen, sagte am Donnerstag Energieminister Khalid al-Falih. Kanada hätte einen Ölstopp aber auch verkraftet: Saudisches Rohöl macht gerade einmal rund zehn Prozent des Gesamtvolumens an Ölimporten aus.

Gleichzeitig hat Riad aber angekündigt, dass es in dem erbittert geführten Streit mit Kanada "noch zu weiteren Maßnahmen" greifen wird, ohne diese konkret zu benennen. Saudi-Arabien ist weiterhin erzürnt, dass Kanadas Außenministerin Chrystia Freeland die Freilassung von kürzlich festgenommenen Frauenrechtlerinnen und Menschenrechtsaktivisten gefordert hatte. Riad sah dies als Einmischung in seine Angelegenheiten an.





Saudi-Arabien hat daraufhin den kanadischen Botschafter des Landes verwiesen und geplante Investitionen in Kanada eingefroren. Auch das kann Kanada verkraften, Saudi-Arabien ist kein großer Handelspartner, lediglich 0,2 Prozent der kanadischen Exporte gingen dorthin. Schmerzhaft wird es allerdings für die Universitäten Kanadas, denn auch die 16.000 saudischen Studenten werden auf Geheiß ihrer Regierung das Land verlassen - und diese zahlen oft den Höchstsatz an Studiengebühren von umgerechnet rund 50.000 Euro.

Trump ist ein Segen für Riad

Kanadas Premier Justin Trudeau hat zwar nun ein wenig die Hand ausgestreckt. "Wir wollen keine schlechten Beziehungen zu Saudi-Arabien", sagte er und meinte, dass das arabische Königreich Fortschritte im Bereich der Menschenrechte gemacht habe. Trudeau betonte aber auch, dass sein Land die Menschenrechte weiter verteidigen werde, und lehnte somit indirekt eine Entschuldigung ab - genau diese fordern die Saudis aber. Nur dann wollen sie ihre Maßnahmen zurücknehmen.

Viele Nahost-Experten sind überzeugt, dass Saudi-Arabien an Kanada ein Exempel statuieren will, dass es sich jegliche Kritik von außen verbittet. Kanada bietet sich auch an: Die Verflechtungen sind nicht so groß, dass eines der beiden Länder bei einem ernsthaften Handelskrieg Schaden nehmen könnte. Zudem ist die liberale kanadische Regierung den saudischen Herrschern schon lange ein Dorn im Auge. Hier hat Ensaf Haidar Badawi, die Frau des wegen seiner liberalen Äußerungen inhaftierten Bloggers Raif Badawi, Zuflucht gefunden und kampagnisiert für die Freilassung ihres Mannes. Zu den nun in Saudi-Arabien festgenommenen Aktivisten zählt auch Samar Badawi, eine Schwester von Raif Badawi.

Zudem spürt Saudi-Arabiens starker Mann, Kronprinz Mohammed bin Salman, Rückenwind. Der Wüstenstaat hat massiv von der Präsidentschaft Donald Trumps in den USA profitiert. Es war von großer Symbolik, dass Trumps erste Auslandsreise nach Riad ging, wo er gleich einmal milliardenschwere Waffendeals abschloss. Trump verliert kein kritisches Wort über Saudi-Arabien, äußerte sich aber immer wieder abfällig über Kanadas liberalen Premier Trudeau. Zudem setzt er vollkommen auf das absolutistisch regierte und religiös-fundamentalistische Königreich als Verbündeten und Anker der USA im Nahen Osten. Die von seinem Vorgänger Barack Obama betriebene Annäherung an den Iran, den großen Gegenspieler der Saudis in der Region, hat Trump mit der Aufkündigung des Atomabkommens zunichtegemacht.

Der Westen schweigt

In der gegenwärtigen Krise unterstützen die USA Kanada nicht. Aus Washington hieß es lediglich, dass sowohl Saudi-Arabien als auch Kanada Verbündete seien und ihre Krise gemeinsam diplomatisch lösen müssten.

Aus den anderen westlichen Ländern, von denen viele durch Ölimporte und lukrative Waffendeals eng mit Saudi-Arabien verwoben sind, kam bisher kein Zeichen der Solidarität mit Kanada. Arabische Länder, in denen es um die Menschenrechte ebenfalls nicht sonderlich gut steht, sind hingegen Saudi-Arabien sofort zur Seite gesprungen.