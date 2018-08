"Wo westliche Konzerne aussteigen, rückt China ein"

"China wird auch als politischer Akteur immer stärker tätig", sagt Kneissl. © apa/Hans Klaus Techt "China wird auch als politischer Akteur immer stärker tätig", sagt Kneissl. © apa/Hans Klaus Techt



Wien. Außenministerin Karin Kneissl warnt vor Rechtsunsicherheit angesichts der Politik von US-Präsident Donald Trump. "Es geht letztlich um Rechtssicherheit. Da entstehen ja Unsicherheiten sonder Zahl", sagte Kneissl im Gespräch mit der Austria Presseagentur im Vorfeld des informellen EU-Außenministerrats Ende August in Wien, bei dem es auch um die transatlantischen Beziehungen gehen wird.

"Wenn wir uns da nicht an die Vereinbarungen halten, die wir geschaffen haben - ob jetzt ein Iran-Abkommen, ob eine WTO, ob bestimmte andere Regeln des Miteinander-Umgehens -, dann steigt die Unsicherheit", sagte Kneissl. Die USA haben angedeutet, aus der Welthandelsorganisation (WTO) auszutreten, und haben das Iran-Atomabkommen im Mai aufgekündigt. Die erste Phase neuer Sanktionen, die nun in Kraft getreten ist, könnte auch EU-Unternehmen treffen. Angesprochen auf konkrete Schritte zur Lösung des Iran-Konflikts erklärte die von der FPÖ nominierte, parteiunabhängige Außenministerin: "Es gibt verschiedenste Bemühungen, um zu vermeiden, dass es hier zur Totalkonfrontation kommt." Dabei gehe es vor allem um Entschädigungen und Finanzierungskanäle für Firmen, die im Iran tätig sein wollten.





Tatsache sei aber, dass dort, wo westliche Konzerne aussteigen, China einrücke. Als Beispiel nannte Kneissl das Erdgasprojekt South Pars, das der französische Konzern Total ein paar Tage nach der US-Ankündigung zum Ausstieg aus dem Atom-Deal fallen ließ. "Das hab ich auch unseren US-Kollegen immer wieder versucht zu erklären: Die Sekundär-Sanktionen, der Druck, der auf europäische Unternehmen gemacht wird - das stärkt chinesische Konzerne." Aber nicht nur im Iran, auch in Südosteuropa füllt China nach Ansicht von Kneissl das "Vakuum". "Man sollte auch auf europäischer Seite aufmerksam sein, inwieweit China nicht nur als Investor, sondern als politischer Akteur immer stärker tätig wird", betonte sie. "Wir haben hier eine chinesische Involvierung in Infrastrukturprojekte, die gewaltig ist." Darüber hinaus sei die Türkei "ein ganz, ganz wesentlicher Faktor geworden in Bosnien-Herzegowina, in Albanien", ebenso gebe es starkes Engagement Russlands und der Golfstaaten auf dem Balkan.

Angesichts dieser Einflussnahmen plädiert die Außenministerin für eine rasche EU-Erweiterung um Südosteuropa. Sie rufe daher ihren "französischen und niederländischen Kollegen in Erinnerung, dass es die Notwendigkeit gibt, zu handeln", so Kneissl. "Ich sage, ja, ich verstehe eure Skepsis." Auch vor dem Hintergrund der Europawahlen im Frühling sei verständlich, dass "man jetzt nicht unbedingt antreten möchte mit der Idee: Wir holen noch mehr Länder hinein und Länder, die Empfänger für EU-Förderungen sind", sagte Kneissl: "Aber mein großes Gegenargument ist: Achtung, da gibt es eine geopolitische Notwendigkeit."

Pragmatisch gegenüber Ankara

Zum Lob des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu - er hatte Kneissl als Freundin der Türkei bezeichnet und Bundeskanzler Sebastian Kurz scharf kritisiert - sagte die Außenministerin: "Die österreichische Türkei-Politik basiert auf dem Regierungsübereinkommen. Das habe ich in all meinen Gesprächen mit Minister Cavusoglu kundgetan." Österreich habe kein Interesse an EU-Beitrittsverhandlungen mit Ankara. "Das weiß die türkische Regierung, das weiß Cavusoglu. Was er sich wünscht: Das möge nicht ständig wiederholt werden von österreichischer Seite."

Sie jedenfalls sei dafür, ein "pragmatisches Verhältnis" mit der Türkei zu pflegen. "Wir hatten zwei Jahre lang eher ein Verhältnis, übereinander zu reden, statt ein Miteinander-Reden." Es gebe bilateral "eine ganze Reihe von problematischen Themen" sowie auch "eine Reihe von Themen, wo wir kooperieren können". Kneissl nannte das geplante österreichisch-türkische Kulturjahr oder die Ausgrabungen von Ephesos. Zu den Problemfeldern zählte sie konsularische Fragen, bestimmte Sicherheitsthemen, die Imam-Ausbildung oder die Finanzierung von Moscheen.