Die hilflose Krisenfeuerwehr

Präsident Erdogan mahnt die Türken dazu, Dollar in Lira umzutauschen. Doch gerade jetzt suchen zu viele ihr Heil in Fremdwährungen. © reuters Präsident Erdogan mahnt die Türken dazu, Dollar in Lira umzutauschen. Doch gerade jetzt suchen zu viele ihr Heil in Fremdwährungen. © reuters



Ankara. Scheinbar unaufhaltsam rutscht die Türkei nicht nur in eine Währungs-, sondern auch in eine Wirtschaftskrise, mit unabsehbaren Folgen für die Weltwirtschaft. Auch am Montag griff Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan zu Durchhalteparolen und warf dem Nato-Partner USA vor, der Türkei in den Rücken zu fallen. Die türkische Wirtschaft sei stark, sagte er in Ankara. Niemand solle spekulativen Meldungen über eine Krise glauben. Schon am Wochenende hatte er von einem Wirtschaftskrieg gegen sein Land gesprochen.

Doch auch am Montag fand die Regierung in Ankara kein Mittel, um den dramatischen Wertverfall der Landeswährung Lira zu stoppen, die seit Jahresbeginn rund 40 Prozent an Wert zum Dollar verloren hat. In der Nacht waren die drastischen Strafzölle auf türkische Metallimporte in die USA in Kraft getreten, die US-Präsident Donald Trump am Freitag angekündigt hatte. Stahl aus der Türkei wird nun mit Abgaben in Höhe von 50 Prozent statt bisher 25 Prozent belegt, Strafzölle auf Aluminium sollen folgen. Die USA sind der Hauptabnehmer türkischen Stahls. Inzwischen ziehen ausländische Investoren auch massiv Kapital aus dem Land ab.





Am Montagmorgen hatte sich der Währungskurs etwas stabilisiert, nachdem die türkische Zentralbank angekündigt hatte, den Banken des Landes jedwede nötige Liquidität zur Verfügung zu stellen. Eine wichtige Maßnahme, denn die türkischen Banken haben mehr als 220 Milliarden Dollarkredite einheimischer Unternehmen in ihren Büchern stehen, von denen mehr als 50 Milliarden in den nächsten zwölf Monaten fällig werden. Die extrem importabhängige Wirtschaft ist zudem auf ständigen Zufluss von Devisen angewiesen.

Der Bankrott ist verboten

Die Notmaßnahmen wurden international gleichwohl als Signal gelesen, wie sehr die türkischen Banken bereits unter Druck stehen. Am Montag sackten ihre Aktienkurse massiv ab. Brechen die Institute zusammen, dürften die Turbulenzen auf europäische Banken übergreifen. Als Finanzminister und Erdogan-Schwiegersohn Berat Albayrak seine Ankündigung, am Montagmorgen mit einem Aktionsplan für die Wirtschaft die Märkte zu beruhigen und den Kursverfall stoppen zu wollen, bis zum späten Nachmittag nicht wahr machte, geriet die Währung ab Mittag wieder ins Rutschen und überschritt erneut die Sieben-Lira-Marke zum Dollar.