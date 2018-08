Inhaftierter Lula offiziell Präsidentschaftskandidat

Brasilia. Brasiliens inhaftierter Ex-Staatschef Luiz Inacio Lula da Silva ist offiziell als Kandidat für die Präsidentschaftswahl im Oktober registriert. Rund 10.000 Anhänger der Arbeiterpartei (PT) zogen am Mittwoch zum Obersten Wahlgericht in der Hauptstadt Brasilia, wo Vertraute Lulas die Kandidatur des Ex-Präsidenten einreichten.

Er sei sich "sicher", dass er viel tun könne, "um Brasilien aus einer der schwersten Krisen der Geschichte herauszuziehen", erklärte Lula in einem Schreiben an die Partei. Parteichefin Gleisi Hoffmann sprach von einem "sehr wichtigen Tag". Die Arbeiterpartei habe Lula als Kandidat registrieren lassen - "denen zum Trotz, die das verhindern wollten".





Lulas Kandidatur könnte sich allerdings als weitgehend symbolisch herausstellen: Der 72-Jährige trat erst im April eine zwölfjährige Haftstrafe wegen Korruption und Geldwäsche an. Nach brasilianischem Recht sind in zweiter Instanz verurteilte Staatsbürger allerdings nicht wählbar, was bei ihm der Fall wäre. Das Wahlgericht muss nun bis zum 17. September eine Entscheidung zur Kandidatur Lulas, der die gegen ihn erhobenen Vorwürfe bestreitet, treffen.

In Brasilien wird am 7. Oktober ein neues Staatsoberhaupt gewählt. Der in eine Reihe von Korruptionsaffären verwickelte rechtskonservative Amtsinhaber Michel Temer tritt nicht an. Lula, der von 2003 bis 2010 Präsident war, liegt in den Umfragen vor allen Mitbewerbern, darunter der ultrarechte Ex-Offizier Jair Bolsonaro und Sao Paulos Ex-Gouverneur Geraldo Alckmin von den Sozialdemokraten.