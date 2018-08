Trumps Wunschparade vorerst abgesagt

Washington. Sie sollte eigentlich pompös und prächtig werden -doch jetzt wurde die von US-Präsident Donald Trump angeordnete Militärparade erst einmal verschoben. Wie das Pentagon und Trump selbst mitteilten, soll die Parade erst 2019 stattfinden. Ursprünglich hatte man den 10. November 2018 - den 100. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkrieges - anvisiert. Außerdem sollte dabei auch der US-Veteranen gedacht werden. Die Verschiebung erfolgte nach Kritik an den hohen Kosten von 92 Millionen Dollar. Bisher war man von einem Drittel dieses Betrages ausgegangen. Trump gab der Stadt Washington die Schuld an der Kostenexplosion. Die Vertreter der Stadt hätten einen "lächerlich hohen Preis" für die Parade veranschlagt.

Trump hatte sich im vergangenen Jahr in Paris von der Militärparade zum französischen Nationalfeiertag am 14. Juli begeistern lassen. Dabei wurde dem US-Präsidenten von Kampfjets, Panzern bis Kavallerie alles geboten. Daraufhin sagte Trump mit Blick auf den US-Nationalfeiertag, die USA könnten "so etwas am 4. Juli in Washington auf der Pennsylvania Avenue machen". Diese verbindet das Weiße Haus mit dem Kongress.





Sogar US-Veteranen üben Kritik

Während die Idee bei vielen Bürgern auf Zustimmung stieß, hagelte es vonseiten zahlreicher US-Medien Kritik. Trump streiche an anderer Stelle ungleich kleinere Beträge, wolle aber zig Millionen für Paraden hinauswerfen, lautet der Vorwurf. So habe Trump nach einem Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un im vergangenen Juni angeordnet, 14 Millionen Dollar für gemeinsame Manöver mit Südkorea einzusparen.

Auch Veteranen hatten das Vorhaben kritisiert. "Bis wir den Sieg im Kampf gegen den Terrorismus erklären und unsere Soldaten nach Hause bringen, sollte das Geld für die Parade lieber dafür eingesetzt werden, die Abteilung für Veteranen-Angelegenheiten zu finanzieren und unseren Soldaten und ihren Familien die beste Versorgung zu geben", erklärte ein Sprecher der Veteranen-Organisation American Legion.