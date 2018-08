Verdecktes russisches Spiel

Der Nato-Beitritt des Landes war in Montenegro - wie hier bei einer Demo im Jahr 2015 - ein Politikum. Und Russland ein Dorn im Auge. © afp/Savo Prelevic Der Nato-Beitritt des Landes war in Montenegro - wie hier bei einer Demo im Jahr 2015 - ein Politikum. Und Russland ein Dorn im Auge. © afp/Savo Prelevic



Wien. (red) Gegen mehr als ein Dutzend russische, serbische und montenegrinische Verdächtige läuft ein Verfahren in Montenegros Hauptstadt Podgorica. Ihnen wird die Beteiligung an einem gescheiterten Putsch im Jahr 2016 vorgeworfen. Das Brisante: Zwei Schlüsselfiguren fehlen vor Gericht. Sie sind mutmaßlich Agenten des russischen Militärgeheimdienstes GRU und sollen den Staatsstreich geplant haben, um Montenegros Nato-Beitritt im Juni 2017 zu verhindern.

Dass sich Russland durch die Nato bedroht fühlt, ist nichts Neues. Moskau hat bereits mit aller Kraft den Nato-Beitritt seiner Nachbarn Ukraine und Georgien verhindert. Neu wäre es aber, wenn der Kreml auch außerhalb der ehemaligen Sowjetunion mit Gewalt eingreift. Moskau bestreitet jede Beteiligung an dem Umsturzversuch - wie schon im Zusammenhang mit den Kriegen in Georgien und in der Ukraine.





Doch ein eben erschienener Bericht des Foreign Policy Research Institute stellt die russischen Dementis in Frage. Die Bericht nennt neue Beweise der Ermittler - darunter umfassende Geständnisse der Angeklagten, mitgeschnittene Telefonate zwischen russischen Geheimdienstlern und am Coup beteiligten serbischen Nationalisten sowie direkte Geldflüsse aus Moskau -, die den Verdacht auf Moskaus Urheberschaft an dem mutmaßlichen Putsch erhärten. Der russische Geheimdienst GRU wäre demnach ebenso rücksichtslos wie schlampig vorgegangen.

Montenegro entging knapp einem Bürgerkrieg

Als Drahtzieher gelten die beiden GRU-Agenten Eduard Schischmakow und Wladimir Popow, die 2016 mit Hilfe des ehemaligen serbischen Polizisten Aleksandar Sindjelic prorussische serbische Nationalisten für den Coup rekrutiert haben. Das war offenbar ihr Plan: Am 16. Oktober 2016, dem Tag der Parlamentswahlen in Montenegro, infiltrieren bewaffnete Aufständische eine Kundgebung der prorussischen oppositionellen Allianz Demokratische Front und stacheln deren Teilnehmer zum Sturm auf das Parlament auf. 20 weitere Putschisten haben unterdessen verkleidet als montenegrinische Polizisten das Parlament besetzt und eröffnen von dort aus das Feuer auf die heranstürmenden Demonstranten.

Nach dem Blutbad rufen Führer der prorussischen Opposition, die in den Putschversuch eingeweiht waren, zu landesweiten Protesten auf. Ihr Vorwurf: Die regierende sozialdemokratische Partei DPS von Premier Milo Djukanovic hätte versucht, mit polizeilicher Gewalt den Sieg der Opposition zu verhindern. Danach sollten die Aufständischen Djukanovic ermorden und der prorussischen Opposition bei der Machtergreifung helfen.