Australiens Premier ist angezählt

Canberra. (klh/reu/apa) Das Amt des Premierministers ist in Australien ein Schleuderstuhl. In den vergangenen elf Jahren hat kein einziger Premier seine Amtszeit regulär beendet. Auch der jetzige Regierungschef Malcolm Turnbull von der konservativen Liberal Party of Australia eroberte das Amt, indem er seinen Parteikollegen Tony Abbot stürzte. Doch nun könnte Turnbull genau so gegangen werden, wie er gekommen war: durch eine parteiinterne Revolte.

Dabei schien der frühere Banker, der zu den reichsten Australiern zählt, erst am Dienstag aufatmen zu können: In einer parteiinternen Abstimmung setzte er sich mit 48 zu 35 Stimmen gegen seinen Herausforderer, den populistischen Innen- und Migrationsminister Peter Dutton, durch.





Doch das knappe Votum schwächte Turnbull eher, als dass es ihn stärkte. Die parteiinternen Rebellen wollten auch am Mittwoch nicht aufgeben und setzten den Regierungschef erneut unter Druck. Zehn Minister haben ihren Rücktritt angeboten, weshalb sein Kabinett nun zu zerbrechen droht.

Denn Dutton will, und das hat er in australischen Medien auch ganz offen gesagt, weiter an Turnbulls Stuhl sägen. Er trat gleich nach der Abstimmung am Dienstag zurück. Mindestens neun weitere Kabinettsmitglieder boten daraufhin ebenfalls ihre Demission an, wie die Fernsehsender ABC und Sky News berichteten. Offenbar sind das Minister, die sich hinter Dutton gestellt haben. Unter ihnen sind die einflussreichen Minister für Gesundheit und Handel. Turnbull nahm zunächst nur Duttons Rücktritt und den von Entwicklungsministerin Concetta Fierravanti-Wells an. Und er versicherte, dass ihm die übrigen "eindeutig Loyalität und Unterstützung" zugesichert hätten - dass das so ist, daran gibt es aber Zweifel.

Turnbull wird aber auch an einer anderen Front angegriffen: Viele Gesetze und Initiativen bringt er im Parlament nicht mehr durch, weil ihm die eigene Partei die Gefolgschaft verweigert. Das nahm teilweise absurde Züge an: So hatte Turnbull vergangene Woche bereits ein Klimapaket präsentiert, durch das die Emissionen reduziert werden sollten. Doch dann torpedierte ein Streit innerhalb der Liberalen Partei - in der übrigens manche rechte Hardliner den Klimawandel in Frage stellen - das Paket. Man konnte sich nicht darüber einigen, wie sehr nun die Industrie und wie sehr die Landwirtschaft zu der Emissionsreduktion beitragen sollen.

Auch eine geplante Steuersenkung für Unternehmen musste Turnbull wieder zu den Akten legen. Sie war in der Bevölkerung sehr unpopulär.

Überhaupt sind die Zustimmungswerte ein weiteres Problem für Turnbull: In den Meinungsumfragen liegen die Liberalen seit Monaten hinter der oppositionellen Labor-Partei. Allerdings gilt sein parteiinterner Widersacher Dutton, der sich seinen Ruf vor allem durch eine harsche Integrationspolitik erwarb, als derartiger Hardliner, dass er moderate Wähler abschrecken könnte.