Gefangene ihrer Traumata

Hundertausende Rohingya sind in Camps in Bangladesch gestrandet.



Jennifer Bose bei ihrem Wien-Besuch im Büro von Care. © klh Jennifer Bose bei ihrem Wien-Besuch im Büro von Care. © klh



Der 25. August gilt als Jahrestag der Massenflucht der Rohingya aus Myanmar. Damals setzte plötzlich die Flucht zehntausender Angehöriger dieser moslemischen Minderheit nach Bangladesch ein. Nach Angriffen einer Untergrundarmee der Rohingya auf Grenz- und Polizeiposten kam es zu einer massiven gewalttätigen Antwort, bei der kein Unterschied zwischen Untergrundkämpfern und Zivilisten gemacht wurde. Ganze Dörfer wurden niedergebrannt, was durch Luftaufnahmen dokumentiert ist, Flüchtlinge berichteten unabhängig voneinander von Plünderungen, Morden und Vergewaltigungen - sowohl durch Sicherheitskräfte als auch durch Bürgermilizen. Die UNO spricht gar davon, dass die Vertreibung der moslemischen Rohingya - laut Schätzungen sind bis zu 800.00 geflohen - einer ethnischen Säuberung gleichkommt. Die Hilfsorganisation Care betreibt in Bangladesch ein Camp für 22.000 Flüchtlinge. Care-Mitarbeiterin Jennifer Bose sprach mit der "Wiener Zeitung" über die Lage der Rohingya und die immer noch prekären Zustände vor Ort.

"Wiener Zeitung": Zehntausende Rohingyakamen vor einem Jahr plötzlich über die Grenze nach Bangladesch. Wie hat sich damals für Hilfsorganisationen die Lage dargestellt?

Jennifer Bose: Die Menschen sind innerhalb von Minuten geflohen, haben ihr ganzes Hab und Gut zurückgelassen und sind vollkommen traumatisiert in Bangladesch angekommen. Sie haben erst einmal alles gebraucht, was man sich vorstellen kann: Lebensmittel, sauberes Trinkwasser, medizinische Versorgung, aber auch psychologische Hilfe. Wir haben all das möglichst schnell bereitgestellt.

Wie haben Sie das logistisch angestellt? Man braucht ja schnell Helfer, die vor Ort die Arbeit machen, und auch die Lebensmittel müssen irgendwo herkommen.

Wir haben ein großes Büro in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka, von dem dann viele Mitarbeiter für diese Krise herangezogen wurden. Wir haben internationale Helfer, die für solche Krisen auf Abruf bereitstehen und sehr schnell entsendet werden können. Und freilich müssen wir Gelder in so einer Situation vorstrecken. Dafür gibt es spezielle Fonds, aus denen Mitteln rasch bereit gestellt werden - von Care selbst oder weiteren Partnern wie der UNO oder der Republik Österreich. Wir versuchen dann, mittels Spendenaufrufen und Fundraising das Geld hineinzubekommen, haben aber keine Garantie, dass das so sein wird. Das birgt für uns ein großes Risiko.

Wie geht Ihre Organisation mit dieser Unberechenbarkeit um? Was geschieht, wenn nicht genug Geld eingenommen werden kann?