Trump warnt vor seiner Absetzung

Washington. Dass es für ihn nach den jüngsten Geständnissen seines früheren Anwalts eng werden könnte, ist Donald Trump offenbar durchaus bewusst. Im Falle einer Amtsenthebung würde die US-Wirtschaft zusammenbrechen, warnte der US-Präsident in einem am Donnerstag ausgestrahlten Interview mit Fox News. "Ich denke, alle wären dann sehr arm."

Dass es zu einem sogenannten Impeachment-Verfahren kommen könnte, ist jedenfalls seit den Enthüllungen seines langjährigen Ex-Anwalts Michael Cohen am Dienstag wahrscheinlicher geworden. Cohen hatte vor einem Gericht in New York unter Eid ausgesagt, auf Trumps Anweisung im Wahlkampf 2016 Schweigegeld an zwei Frauen bezahlt und damit gegen Wahlkampffinanzierungsgesetze verstoßen zu haben. So sollte verhindert werden, dass im Wahlkampf Sex-Affären des verheirateten Ex-Medientycoons an die Öffentlichkeit geraten.





Der Präsident bestritt gegenüber Fox jedes Fehlverhalten. Cohen habe aus eigenem Antrieb gehandelt, das Geld habe er, Trump, aus seinem Privatvermögen beigesteuert. Von Wahlkampffinanzierung könne daher keine Rede sein. Im Übrigen seien solche Verstöße weit verbreitet und "keine große Sache". Tatsächlich sind Schweigegeldzahlungen als solche nicht gesetzeswidrig. Die US-Justiz argumentiert aber, es habe sich de facto um Wahlkampfausgaben gehandelt, die als solche hätten deklariert werden müssen.

Dass sein langjähriger juristischer Wegbegleiter ihn an den Pranger stellt, um die Justiz milder zu stimmen, lässt Trump schäumen. Zumal sein Ex-Anwalt wissen ließ, er sei bereit, mit dem Sonderermittler Robert Mueller auch in Bezug auf die mutmaßliche russische Einmischung in die Präsidentschaftswahl 2016 zu kooperieren. Über Trumps Rolle beim Hackerangriff auf die US-Demokraten dürfte Cohen einige brisante Details kennen, mutmaßen US-Medien.

Sollte sich die Liste mit Trumps mutmaßlichen Fehltritten bestätigen oder gar noch länger werden, könnten irgendwann die Rufe nach einem Amtsenthebungsverfahren unüberhörbar werden. Für den Präsidenten könnte es besonders gefährlich werden, sollten die derzeit oppositionellen Demokraten bei den Kongresswahlen am 6. November wie erwartet die Mehrheit im Repräsentantenhaus gewinnen. Kate Belinski, Expertin für Wahlkampffinanzierung, erklärte, sie rechne zumindest mit einer Zivilklage gegen Trump und sein Wahlkampfteam vor der US-Wahlkommission.

Ungemach droht dem Immobilienmogul im Weißen Haus aber nicht nur von der Justiz. Der demokratische Milliardär Tom Steyer, langjähriger Chef eines Hedgefonds, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Trump per Amtsenthebung zu entmachten. Bis zu den Midterms im Herbst will er umgerechnet 95 Millionen Euro in politische Kampagnen gegen den Präsidenten stecken, den er als "akute Gefahr für das amerikanische Volk" bezeichnet. Dies will er auch zum zentralen Wahlkampfthema machen.

Eine von Steyer lancierte Petition, die vom Kongress die Einleitung des Impeachment-Verfahrens fordert, haben bisher mehr als 5,5 Millionen Menschen unterschrieben. Er setzt damit nicht nur Trump, sondern auch die Demokraten unter Druck - deren Führung im Kongress zaudert diesbezüglich nämlich noch.