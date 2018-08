Amtsantritt mit Selbstkritik

Canberra. (klh) Sein Amtsantritt wurde von idyllischen Bildern umrahmt. Zu seiner Vereidigung erschien Australiens neuer Premier Scott Morrison mit seiner Frau Jenny und den beiden Töchtern Abbey und Lily. Gemeinsam posierte die Familie Morrison vor den Fotografen. Und auch die anwesenden Kollegen aus der Liberalen Partei lachten viel und schüttelten Hände mit dem neuen Regierungschef.

Doch die Idylle täuschte: Der Ernennung Morrisons zum Premier war ein beinharter Machtkampf innerhalb der Liberalen Partei, die der größere Partner in der Koalitionsregierung mit den Konservativen ist, vorausgegangen. Der interne Streit hatte den Sturz von Morrisons Vorgänger Malcolm Turnbull zur Folge. Morrison ist nun der sechste Premier innerhalb von acht Jahren. In Australien scheint es zur Gewohnheit zu werden, dass parteiinterne Intrigen mehr über das Premiersamt entscheiden als der Wählerwille.





Zwar sind auch die Zustimmungswerte für Turnbull innerhalb der Bevölkerung zuletzt gesunken, was ihn in Bedrängnis brachte. Doch der Hauptgrund für seinen Sturz war, dass er den Hardlinern in seiner Partei ein Dorn im Auge war. Das spiegelt die tiefe Spaltung innerhalb der Liberalen Partei wider. Diese ist traditionell in Wirtschaftsfragen liberal und gesellschaftspolitisch eher konservativ eingestellt. Sie wird schon länger von Flügelkämpfen heimgesucht zwischen einem moderaten Flügel und Rechtsaußen-Hardlinern.

Der frühere Banker Turnbull, einer der wohlhabendsten Männer des Landes, repräsentierte das liberal-urbane Australien. Er war Befürworter der gleichgeschlechtlichen Ehe, die während seiner Amtszeit eingeführt wurde, und er versuchte, Maßnahmen zum Klimaschutz zu ergreifen. Die Hardliner in der Partei lehnten diese Initiativen aber ab, manche von ihnen glauben gar nicht an den Klimawandel.

Endgültige Spaltung droht

Den Hardlinern gelang es, immer mehr Abgeordnete gegen Turnbull in Stellung zu bringen, bis dieser aufgab und von selbst zurücktrat. Anführer des Aufstands war der frühere Innenminister Peter Dutton, bekannt für seine harsche Einwanderungspolitik. Doch Dutton verlor dann knapp die parteiinterne Kampfabstimmung gegen Morrison, womit der bisherige Schatzmeister der Liberalen Partei Premier wurde.

Morrison gilt durchaus als Vertrauter seines Vorgängers Turnbull. Gleichzeitig hat der evangelikale Christ ein wesentlich konservativeres Profil als Turnbull. Der 50-Jährige ist einer der wenigen, denen zugetraut wird, die zerstrittene Partei wieder zu einen. Genauso gut möglich ist aber, dass er die endgültige Spaltung der Großpartei moderiert.

Harsche Kritik

Morrison zeigte sich bei seinem Amtsantritt selbstkritisch. Die Regierung sei durch die Ränkespiele der vergangenen Wochen "beschädigt und angeschlagen". Nun müsse man sich vereint wieder an die Arbeit machen. Auch manche Parteikollegen äußerten sich in diese Richtung.

Kommentatoren gingen mit der Regierungspartei sehr scharf ins Gericht und waren sich einig, dass die vergangenen Tage die Politikverdrossenheit in Australien ordentlich gesteigert haben. Viel zu viele Politiker hätten selbstsüchtig anstatt für das Wohl des Volkes agiert, lautete der Tenor. "Senkt eure Köpfe in Scham", forderte die Zeitung "Northern Territory News".

Das Schauspiel der vergangenen Tage könnte die Liberale Partei aber ohnehin bald teuer zu stehen kommen. Denn es wird wohl nun eine Nachwahl für einen Parlamentssitz in Sydney geben, da sich Turnbull aller Voraussicht nach auch aus dem Parlament zurückzieht. Das Koalitionsbündnis verfügt nur über eine Stimme Mehrheit im Parlament.