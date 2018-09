Attentat auf einen Präsidentschaftskandidaten

In Brasilien wurde auf den rechtsextremen Kandidaten zur Präsidentschaftswahl, Jair Bolsonaro, offenbar ein Attentat verübt. Ein Handyvideo zeigt, wie der Politiker in den Bauch gestochen wird. Der Politiker soll wohlauf sein, mehrere Quellen bestätigten, dass die Verletzungen nicht lebensgefährlich seien.

Der verletzte Politiker wurde in ein Spital in Juiz de Fora, einer etwa 200 km nördlich von Rio de Janeiro liegenden Stadt, gebracht. Er soll wohlauf sein. Sein Sohn Flavio Bolsonaro schrieb in einem Tweet von einer "oberflächlichen Wunde".

Information Tweet von Bolsoaros Sohn Jair Bolsonaro sofreu um atentado agora em Juiz de Fora, uma estocada com faca na região do abdômen. Graças a Deus, foi apenas superficial e ele pesa bem. Peço que intensifiquem as orações por nós! — Flavio Bolsonaro 177 Senador_RJ (@FlavioBolsonaro) September 6, 2018



Laut Aussagen der Polizei wurde ein verdächtiger Mann festgenommen, Über seine Person oder die Motive war zunächst nichts bekannt.

Führend in den Umfragen

Am Donnerstag ordneten Meinungsforscher dem früheren Fallschirmjäger zuletzt 22 Prozent der Stimmen zu. Der mit 40 Prozent klar in Führung liegende Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva darf laut einer Entscheidung des Obersten Wahlgerichts nicht antreten.

Der 1955 geborene Bolsonaro ist Abgeordneter des Parlaments hetzt immer wieder gegen Homosexuelle und Schwarze. Er verherrlicht die brasilianische Militärdiktatur (1964-1985) und befürwortet die Todesstrafe. Obwohl er seit 1991 im Parlament sitzt,, präsentiert er sich als Kandidat, der außerhalb der politischen Klasse des Landes steht.

In der vom Meinungsforschungsinstitut Ibope publizierten Umfrage führt Bolsonaro vor Marina Silva und Ciro Gomes mit jeweils zwölf Prozent und Geraldo Alckmin mit neun Prozent sowie Fernando Haddad von Lulas Arbeiterpartei mit sechs Prozent. Im entscheidenden zweiten Wahlgang werden ihm nur wenige Chancen eingeräumt.

Video Abtransport Bolsonaros

Imagens de Bolsonaro sendo socorrido! Triste! pic.twitter.com/xsOqhA0DCU — Flamengo Santiago-RS (@Silva_Darlan) 6. September 2018