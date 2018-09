Der Kongo wird seine Gespenster nicht los

Kinshasa/Wien. (klh) Die Wahlen im Kongo finden am 23. Dezember statt. Ob sie den Bürgern als Weihnachtsgeschenk auch eine neue Form der Politik bringt, ist aber mehr als fraglich. Im Vorfeld jedenfalls zeigen sich wieder die Phänomene, die das rohstoffreiche, aber verarmte afrikanische Land in seiner Entwicklung nicht vom Fleck kommen lassen: Gewalt, Korruption und Intrigen.

Das zeigt sich etwa beispielhaft rund um die Kandidatur der Oppositionsfigur Jean-Pierre Bemba für die Präsidentenwahl, dessen Antreten nun das Oberste Gericht des Landes unterbunden hat. Dass Bemba manchen Kongolesen als Hoffnungsträger gilt, verkörpert die Tragik des Landes: Von ihm ist keinerlei Verbesserung der politischen Kultur zu erwarten. Seine Familie gehörte schon unter der Diktatur von Mobutu Sese Seko, der von 1965 bis 1997 herrschte, zu jener kleinen Elite, die auf sehr dubiose Weise reich wurde. Doch seinen Anhängern im Kongo gilt er als Märtyrer: Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag hatte den früheren Milizenführer wegen Kriegsverbrechen in der benachbarten Zentralafrikanischen Republik zu 18 Jahren Haft verurteilt. Wegen Verfahrensfehlern hob das Gericht die Haftstrafe Anfang Juni jedoch in einem Berufungsverfahren auf, nachdem Bemba zehn Jahre im Gefängnis verbracht hatte.





Von der Wahl ausgeschlossen wurde Bemba vergangene Woche wegen eines anderen Urteils des IStGH: Dieser hatte ihn auch wegen Zeugenbestechung zu einem Jahr Haft verurteilt. Derzeit läuft dazu noch ein Berufungsverfahren. Es kann zu weiteren Protesten Bembas Anhänger kommen. Diese könnten schnell in Gewalt umschlagen - zumal auch die Sicherheitskräfte in der Vergangenheit bewiesen haben, dass sie schnell scharf schießen.

Das Urteil gegen Bemba wird von vielen Beobachtern eher dahingehend interpretiert, dass Präsident Joseph Kabila und sein Umfeld unliebsame Konkurrenten loswerden wollen. Offensichtlich wurde das bereits beim wohl für die Herrscher gefährlichsten Gegner Moise Katumbi. Dieser hatte als Gouverneur der Provinz Katanga die Armut verringert, die Korruption bekämpft und das Steueraufkommen verbessert. Eine dubiose Gerichtsverurteilung wegen Korruption trieb ihn aber vor zwei Jahren ins Exil. Als er nun für die Wahl in den Kongo zurückkehren wolle, wurde Katumbi die Einreise verweigert.

Kabila selbst tritt nicht mehr an. Er unterstützt die Kandidatur von Ex-Innenminister Emmanuel Ramazani Shadary, der eng mit ihm verwoben ist. Kabila ist seit 2001 Präsident des Kongo. Seine Familie und Entourage sind in dieser Zeit reich geworden. Bei einer Wahlniederlage haben sie viel zu verlieren.