Schweizer Waffen - auch für Bürgerkriege?

© AFP © AFP



Wien. Granaten, Sturmgewehre, Raketenabwehr: Geht es nach dem Schweizer Bundesrat, sollen Waffen in Zukunft auch in Länder mit Bürgerkriegen exportiert werden dürfen. Dies kündigte der Bundesrat, die oberste vollziehende Behörde in der Schweiz, schon in den Sommermonaten an. Doch er hätte für die Bekanntmachung dieses Vorhabens einen besseren Zeitpunkt treffen können. Denn brisante Funde lenken die Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf die Waffenproblematik: Anfang September stellte sich heraus, dass Handgranaten des bundeseigenen Rüstungsbetriebes Ruag in die Hände der Freien Syrischen Armee gelangt sind, moderate Rebellen, die derzeit in Idlib um ihr Überleben kämpfen. Eine Woche später wurden Ruag-Granaten und Granatenwerfer in Libyen gefunden.

Die Empörung in der neutralen Schweiz ist groß - es kommt Anfang September zu einer Demonstration in Bern, organisiert durch die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA). "Kein Schweizer Geld für die Kriege dieser Welt!", lautet deren Forderung. Und gerade jetzt sollen Exporte in Länder mit "internem bewaffneten Konflikt" erlaubt werden - das bringt eine breite Allianz von Linken, Christlichen und Bürgerlichen auf die Barrikaden, eine Volksinitiative wird vorbereitet.





Exporte mit Ausnahme

Doch worum geht es? Die liberal dominierte Regierung einigte sich schon im Juli auf eine Lockerung des aktuellen Gesetzes über Waffenexporte, die im Herbst endgültig beschlossen werden soll. Unter dem aktuellen Gesetz ist es Schweizer Rüstungsbetrieben verboten, Kriegsmaterial in Länder zu exportieren, die in einen internationalen oder internen bewaffneten Konflikt verwickelt sind. Die geplante Lockerung der Verordnung, die bereits 2014 aufgeweicht wurde, sieht nun vor, diese Waffenexporte in Länder mit einem "internen bewaffneten Konflikt" zu erlauben.

Dies jedoch nur, wenn ausgeschlossen werden kann, "dass das auszuführende Kriegsmaterial im internen Konflikt eingesetzt wird." Details zu dieser Ausnahmeregelung werden noch ausgearbeitet. Antje Baertschi, Leiterin der Kommunikation des zuständigen Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco), hält auf Anfrage der "Wiener Zeitung" jedoch fest, "dass klassische Bürgerkriegsländer wie Syrien weder heute noch in Zukunft Kriegsmaterial aus der Schweiz erhalten können". Ein Vertreter der linksliberalen SP, Nicolas Haesler, glaubt jedoch nicht an die Überprüfbarkeit dieser Annahme. Denn wie solle man sicherstellen, dass Länder "einmal gelieferte Rüstungsgüter nicht auch in einem internen Konflikt einsetzen würden?"