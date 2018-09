Syrische Regierung begrüßt Einigung zu Rebellenhochburg Idlib

Damaskus. Die syrische Regierung hat die Einigung Russlands und der Türkei zur Einrichtung einer entmilitarisierten Zone in der Rebellenhochburg Idlib begrüßt. Damaskus habe Lösungen, die zu einem Ende von Blutvergießen und zur Sicherheit beitragen, immer gut geheißen, teilte die staatliche Nachrichtenagentur SANA mit.

Sie betonte, dass die Einigung von Sotschi am Montag in enger Abstimmung mit dem Verbündeten Russland zustande gekommen sei. Der Kampf gegen Terroristen in Syrien werde allerdings weitergehen, bis das gesamte Land von diesen befreit sei.

15 bis 20 Kilometer breite Zone

Der russische Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Kollege Recep Tayyip Erdogan hatten sich am Montag darauf geeinigt, bis zum 15. Oktober rund um die Region Idlib einen entsprechenden entmilitarisierten Streifen einzurichten. Putin sagte, die Zone solle 15 bis 20 Kilometer breit sein - weitere Details waren zunächst unklar.

In der Region befinden sich Zehntausende Bewaffnete, viele von ihnen gehören der mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbundenen Miliz Hayat Tahrir al-Sham an. Zudem leben in der Provinz im Nordwesten des Landes etwa drei Millionen Zivilisten.

Opposition sieht möglichen Ausgangspunkt für politischen Wandel

Die geplante Pufferzone in Idlib ist nach Einschätzung der Aufständischen ein Rückschlag für Präsident Bashar al-Assad. "Sie begräbt Assads Träume, ganz Syrien unter Kontrolle zu bringen", sagte Mustafa Sejari von der Freien Syrischen Armee zu Reuters. Mit der Zone bekomme die Opposition faktisch die Kontrolle über eine Region, die als Ausgangspunkt für den politischen Wandel dienen werde.

Die regierungsnahe Zeitung "Al-Watan" interpretierte die Entwicklung dagegen anders: Die von Russland und der Türkei getroffene Vereinbarung sehe vor, dass Idlib wieder unter die Kontrolle des syrischen Staates komme. Das Blatt berief sich auf Moskauer Diplomaten-Kreise.

Iran zufrieden

Die Regierung in Teheran begrüßte die Vereinbarung und erklärte laut einem Bericht des libanesischen Fernsehsenders "Al-Mayadeen", sie sei dazu im Vorfeld konsultiert worden. Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif sagte, auch seine intensive Diplomatie habe einen Krieg um Idlib verhindert.

Die syrische Regierung sieht die Vereinbarung als einen Test, ob die Türkei ihre Verpflichtungen einhalten kann. Die Regierung in Ankara stehe jetzt unter Druck und werde sich bemühen, sagte der syrische Botschafter im Libanon, Ali Abdul Karim dem libanesischen Fernsehsender "Al-Jadid". Russische und türkische Patrouillen sollen die Pufferzone überwachen.