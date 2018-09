Basra brennt - Aufstand der Jungen im Irak

Demonstranten verbrennen eine iranische Fahne, nachdem sie das Konsulat des Nachbarlandes gestürmt haben. © ap/Nabil al-Jurani Demonstranten verbrennen eine iranische Fahne, nachdem sie das Konsulat des Nachbarlandes gestürmt haben. © ap/Nabil al-Jurani



Basra. Emad kann sich nur jeden zweiten Tag waschen. Dann gießt er eine Flasche Trinkwasser über seinen Körper und benutzt etwas Shampoo, um die roten Flecken auf Brust und Armen einzureiben. Zehn bis 15 Dollar gibt seine Familie täglich für Wasserflaschen aus. Wer das nicht macht, bekommt Diarrhö, Allergien und Hautabszesse. Doch viele können sich den Luxus des sauberen Wassers nicht leisten, und das Wasser aus dem Hahn ist verseucht.

Basra erlebt die schlimmste Trinkwasserkrise seit Gedenken. "Hältst du ein Streichholz an den Wasserhahn, bekommst du eine Stichflamme", sagt Emad ironisch, um auf den Phosphorgehalt im Wasser aufmerksam zu machen. Quecksilber soll darin auch reichlich enthalten sein - und vor allem Salz. Wie eine Epidemie wurden die Menschen in der südirakischen Stadt von dem kontaminierten Wasser getroffen, 6000 sollen in den Krankenhäusern derzeit behandelt werden. Die UNO warnt vor Cholera.

"Wasser, Arbeit, Strom!"

Er ist einer der Ersten, die in Basra auf die Straßen gingen. Hussam ist 23 Jahre alt, trägt Jeans mit Löchern, wie sie junge Leute im Westen zuhauf tragen, raucht und sieht sehr übernächtigt aus. Seit Juli ist er mehr oder minder täglich unterwegs, um zu protestieren. Da die Metropole ganz im Süden Iraks noch immer Temperaturen von weit über 40 Grad Celsius aufweist, finden die Demonstrationen zumeist nach Einbruch der Dunkelheit statt. Dann treffen sich tausende junge Leute an unterschiedlichen Plätzen der Stadt und schreien ihre Forderungen heraus: "Wir wollen sauberes Wasser, wir wollen Arbeit und genügend Strom, Schluss mit dem korrupten Regime, Iran barra, barra (raus, raus)!" Die Proteste haben sich mittlerweile auf den gesamten Süden des Landes ausgeweitet. Auch in Bagdad ist die Welle inzwischen angekommen. Doch Basra bleibt die Hochburg, weil es hier besonders schlimm ist.







Basra ist derzeit in aller Munde im Irak. Teilweise mit Bewunderung, was dort geschieht, aber auch mit Abscheu und Angst. Es sind vornehmlich junge Männer wie Hussam und nur wenige Frauen, geschätzt 100 bis 200, die auf die Straße gehen und demonstrieren gegen das kontaminierte Wasser, gegen unzureichende Stromversorgung, gegen Korruption und Perspektivlosigkeit für die Jugend. Denn die Mehrheit der 33 Millionen Iraker ist unter 25 Jahre alt. Doch sie haben keine Chance in einem Land, das wie kein anderes durch Kriege, Embargo und Terror heimgesucht wurde. Die Alten sitzen an den Hebeln der Macht, an den Fleischtöpfen.