New York. (ag) Wie jeden September kommen am Dienstag hochrangige Vertreter aller UN-Mitgliedsstaaten in New York zur UN-Vollversammlung zusammen. Neben Reden aller Vertreter während der Generaldebatte gibt es zahlreiche Treffen am Rande des Großereignisses.

Heuer wird der Dauerkonflikt in Syrien Thema sein, vor allem angesichts des befürchteten syrischen Großangriffs auf die letzte Rebellenhochburg Idlib. Dazu kommt der Streit um den Ausstieg der USA aus dem Iran-Atomabkommen. US-Präsident Donald Trump selbst hat das Thema mit einem entsprechenden Treffen des UN-Sicherheitsrats hoch auf die Agenda gesetzt.





USA drehen Geldhahn zu

Das Problem Klimawandel wird vor allem von UN-Generalsekretär Antonio Guterres und dem französische Staatspräsident Emmanuel Macron aufs Tapet gebracht. Washington verweigert hier allerdings jegliche Unterstützung. Der US-Präsident, der für multilaterale Vorgangsweisen und internationale Organisationen generell wenig übrig hat, dürfte auch diesmal seiner Linie treu bleiben: "Es ist nicht so, dass Multilateralismus nicht funktionieren könnte", stimmte die US-Botschafterin bei den UN, Nikki Haley, die Welt auf Trumps Rede am heutigen Dienstag ein. "Aber die nationale Souveränität hat Vorrang gegenüber all dem." Die USA wollten nicht involviert sein in Dinge, die sie mit Auflagen einengten, so Haley.

Zuletzt reduzierten die USA drastisch die finanzielle Unterstützung für das UN-Hilfswerk für die Palästinenser und lösten schrittweise einen Handelskrieg mit China aus. Beim Nato-Gipfel im Juli sorgte Trump dann für einen Eklat, als er mit dem Austritt seines Landes aus dem Bündnis drohte, falls die Partner ihre Wehrausgaben nicht erhöhten.

Am Rande der Vollversammlung wollte sich Trump mit den Staats- und Regierungschefs von Südkorea, Ägypten, Frankreich, Israel, Japan und Großbritannien treffen. Am Montag meinte Trump, ein zweiter Gipfel mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un sei in naher Zukunft möglich.

Österreich ist bei dem diplomatischen Großereignis mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Kanzler Sebastian Kurz und Außenministerin Karin Kneissl vertreten. Sie will am Dienstag mit US-Außenminister Mike Pompeo zusammenkommen. Es soll zudem Vorgespräche zum geplanten EU-Afrika-Gipfel in Wien am 18. Dezember geben.

Etwas heikel könnte der Termin mit der UN-Hochkommissarin für Menschenrechte Michelle Bachelet, werden. Die hatte vor zwei Wochen zum Ärger der Bundesregierung eine Überprüfung der österreichischen Flüchtlingspolitik angekündigt.