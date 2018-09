Wie denken die Republikanerinnen?

Susan Collins ist eine moderate Republikanerin aus Maine. Dort ist die Mehrheit für den legalen Schwangerschaftsabbruch. © Getty Images Susan Collins ist eine moderate Republikanerin aus Maine. Dort ist die Mehrheit für den legalen Schwangerschaftsabbruch. © Getty Images



Washington. Von 100 Senatoren im US-Kongress sind nur 22 weiblich. Davon gehören die meisten zu den Demokraten. Nur fünf Prozent - also fünf Senatorinnen - gehören jener Schnittmenge an, auf die es in Sachen Brett Kavanaugh ankommen wird. Denn diese Politikerinnen gehören der Partei an, die den erzkonservativen Kavanaugh für ein Richteramt am Supreme Court nominiert. Und Kavanaugh wird inzwischen der mehrfachen sexuellen Übergriffe auf Frauen beschuldigt.

Die Demokraten im Senat sowie die Unabhängigen (Bernie Sanders und Angus King) haben bereits signalisiert, gegen Kavanaugh zu stimmen. Sollte nur eine republikanische Stimme gegen Kavanaugh votieren, reicht es nicht - denn bei Stimmengleichstand (50:50) kann Vizepräsident Mike Pence noch seine Stimme in den Ring werfen - und wohl das Kavanaugh-Lager unterstützen.





Um Kavanaugh als Richter am Supreme Court zu verhindern, bräuchte es also mindestens zwei Republikaner. Und angesichts der Vorwürfe gegen Kavanaugh richten sich alle Augen auf jene fünf Republikanerinnen. Davon gehören zwei dem Justizausschuss an - Susan Collins aus Maine und Lisa Murkowski aus Alaska. Der Justizausschuss des Senats gibt laut Nominierungsprotokoll dem Senat seine Empfehlung bei der Ernennung der Obersten Richter ab. Erst danach entscheidet der Senat.



Für Donnerstag ist eine Anhörung vor dem Justizausschuss angesetzt. Dort werden sowohl Kavanaugh als auch die Professorin Christine Blasey Ford zu ihrem Vorwurf aussagen, Kavanaugh habe sie bei einer Schülerparty in den 80er Jahren zu vergewaltigen versucht.

Brett Kavanaughs Ernennung zum Obersten Richter hätte eigentlich schon längst passieren können. US-Präsident Donald Trump hatte seinen Wunschkandidaten bereits Mitte Juli nominiert. Die Opposition lief damals schon Sturm, denn Kavanaughs erzkonservative Positionen sind dem liberalen Teil Amerika ein absoluter Dorn im Auge. Viele machten sich etwa Sorgen wegen Kavanaughs Positionen in Sachen Selbstbestimmungsrecht von schwangeren Frauen. So stimmte er im vergangenen Oktober gegen den Abtreibungswunsch einer in Texas inhaftierten 17-Jährigen, die illegal in die USA eingewandert war. Das Urteil wurde später aufgehoben, die Jugendliche durfte abtreiben. Ob Kavanaugh das wegweisende Urteil zum legalen Schwangerschaftsabbruch (Roe v Wade) des Supreme Courts aus den 1970er Jahren kippen würde, ließ er bis jetzt offen. Er flüchtete sich in Aussagen, dass er nicht "in einer Blase" lebe. Beobachter gehen aber davon aus, dass selbst wenn Kavanaugh das Urteil an sich nicht kippt, so würde er doch jederzeit bereit sein, den Bundesstaaten zu erlauben, Schwangerschaftsabbruch zu verunmöglichen.