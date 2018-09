"Der Junge, der mich attackierte"

Christine Blasey Ford vor dem Justizausschuss. © AFP Christine Blasey Ford vor dem Justizausschuss. © AFP



Washington. "Ich will eigentlich nicht hier sein. Und ich habe auch große Angst", erklärt Christine Blasey Ford vor dem Justizausschuss des US-Senats. Aber "ich glaube, es ist meine Bürgerpflicht", fährt sie fort, mit zitternder Stimme. "Ich bin hier wegen des Jungen, der mich sexuell attackierte."

Ford, Professorin für Psychologie an der Palo Alto Universität, wurde vom US-Senat eingeladen, um über ihre bekanntgewordenen Vorwürfe gegen Brett Kavanaugh auszusagen. Denn dieser ist von US-Präsident Donald Trump für ein Richteramt am Supreme Court nominiert worden. Und Blasey Ford hat Erfahrungen mit Kavanaugh gemacht, die ihn für ein solch hohes moralisch anspruchsvolles Amt untragbar machen würden. Es haben sich inzwischen noch zwei weitere Frauen mit Vorwürfen gegen Kavanaugh gemeldet - aber deren Erlebnisse, dass machte der Ausschuss am Donnerstag klar, sind nicht Gegenstand des nunmehrigen Hearings.





Ford beschrieb vor dem Ausschuss ihre Sommer als Teenagerin in Maryland, Schülerin eines Mädchen-Gymnasiums, die, wie viele andere, Buben von Buben-Gymnasien auf diversen Partys kennenlernte. Sie war damals, 15-jährig, lose befreundet mit einem Klassenkameraden von Brett Kavanaugh, der damals 17 Jahre alt war. Aber Kavanaugh und sie kannten einander vom Sehen.

Bei einer spontanen Party, bei der wahrscheinlich nicht mehr als zehn Teenager sich in einem Haus im "sturmfreien" Zustand versammelt haben. Brett Kavanaugh und sein Freund Mark Judge waren schon extrem betrunken, als sie gekommen war, erzählt Ford. Und als sie sich von der Gruppe löste, um in einem anderen Stockwerk das WC aufzusuchen, wurde sie von hinten geschubst, in ein Schlafzimmer gestoßen, die Tür wurde zugesperrt, die Musik lauter gedreht. Kavanaugh beschwerte sie mit seinem Gewicht, versuchte, ihr die Kleidung vom Leib zu reißen, und hielt ihr den Mund zu, als sie um Hilfe schrie. "Das machte mir die meiste Angst: Dass Brett mich unabsichtlich tötet, denn ich konnte nicht mehr atmen." Als Kavanaughs Freund auf das Bett sprang, fielen alle drei hinunter, Ford konnte entkommen und verbarrikadierte sich am WC. Sie hörte, wie die beiden Teenager lachend die Treppe hinunter stolperten.

"Die Details sind in mein Gedächtnis eingraviert"

"Ich kann mich nicht mehr an alles in dieser Nacht erinnern", erklärt Ford. "Aber die Details, weshalb ich heute aussage, sind in mein Gedächtnis eingraviert und holten mich mein ganzes Laben immer wieder heim."