Wer ist Brett Kavanaugh wirklich?

Der Wunschkandidat von US-Präsident Donald Trump für den Supreme Court gibt sich selbst als arbeitsamer, aufrichtiger und zutiefst anständiger Mann. Als braver und aufrechter Intellektueller, als unabhängiger Richter von höchster moralischer Integrität. Als liebevoller Vater und treuer Ehemann.

Und als einer, der seine Zeit in der Highschool und an der Universität vor allem damit verbrachte, zu lernen, Sport zu machen - und sonntags in die Kirche zu gehen.





Doch mehrere Frauen zeichnen ein anderes Bild von ihm - aus vergangenen Zeiten, Anfang der 80er Jahre, in der High School und seinen ersten Jahren an der Uni. Diese Frauen berichten von ausschweifenden Partys und einem Brett Kavanaugh, der Grenzen weit überschritten habe: Er soll sich bei Partys damals exzessiv betrunken und immer wieder Frauen sexuell belästigt haben.

Da ist die Rede von Hauspartys, bei denen junge Männer angeblich Frauen mit Alkohol abfüllten, um sie willenlos zu machen und danach im Nebenzimmer zu vergewaltigen. Bei solchen Partys soll Kavanaugh gewesen sein. Und: In einem anderen Fall, noch in der Schulzeit, soll er selbst versucht haben, eine junge Frau, Christine Blasey Ford, zu vergewaltigen.

Kavanaugh weist alle Anschuldigungen von sich: Er sei unschuldig, habe noch nie eine Frau sexuell belästigt. Er sei nicht perfekt gewesen damals und sei es auch heute nicht. Vielleicht habe er in seinen jungen Jahren am Wochenende auch mal ein Bier zu viel getrunken. Aber die meiste Zeit sei er mit Lernen, Sport und Kirche beschäftigt gewesen. Die Vorwürfe von Ford und anderen seien nichts als Verleumdung, um seine Ernennung zu verhindern. In den vergangenen Tagen - auch am Tag vor der Anhörung - wurden immer neue Vorwürfe öffentlich, die ein Bild von Kavanaugh zeichnen, das so gar nicht zu dem passen will, wie er sich selbst darstellt. Der 53-Jährige bestreitet alle Anschuldigungen und sieht darin eine politische Kampagne gegen seine Ernennung. Auch Trump beschimpft die Demokraten seit Tagen, sie spielten ein betrügerisches Spiel.

Kavanaugh wäre bei weitem nicht der erste Supreme-Court-Anwärter, der im Ernennungsprozess scheitert. Es gab in der langen Geschichte des höchsten US-Gerichts mehrere Dutzend Fälle, in denen Nominierungen zurückgezogen wurden oder ein Kandidat beim Votum im Senat durchfiel.

Erst muss der Justizausschuss eine Empfehlung abgeben, dann muss der Senat abstimmen.