Nato plant größtes Manöver seit dem Kalten Krieg

Brüssel/Oslo. (apa/dpa) Es wird die größte Militärübung der Nato seit dem Ende des Kalten Krieges: Mehr als 44.000 Soldaten sollen an dem von 25. Oktober bis 23. November anberaumten Manöver "Trident Juncture 2018" teilnehmen, wie Militärkreise in Brüssel der Deutschen Presse-Agentur bestätigten.

Geprobt wird für den sogenannten Bündnisfall. Dieser könnte ausgerufen werden, wenn einer oder mehrere der 29 Mitgliedstaaten von einem Gegner angegriffen würden. In der Folge müssten dann die anderen Alliierten Beistand leisten. Lange Zeit war ein solches Szenario nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes geradezu undenkbar. Doch nachdem Russland sich 2014 die ukrainische Halbinsel Krim einverleibte, änderte das westliche Verteidigungsbündnis seine Strategie. Vor allem Polen sowie die baltischen Alliierten Litauen, Lettland und Estland fühlen sich von der aktuellen Politik des großen Nachbarn verstärkt bedroht und fordern Aufrüstung und mehr Abschreckung.





Die Nato-Zentrale in Brüssel betont zwar, dass sich "Trident Juncture" (Dreizackiger Verbindungspunkt) "gegen kein bestimmtes Land" richte. Vielmehr solle die gemeinsame Abwehr eines fiktiven Gegners trainiert werden, wie eine Sprecherin der dpa sagte. Doch hinter vorgehaltener Hand bestätigen Nato-Diplomaten, dass es natürlich kein Zufall sei, dass die Übung in einem Land ausgerichtet wird, das an Russland grenzt. Sie verweisen dabei auch darauf, dass das Kernland der früheren Sowjetunion zuletzt wieder intensiv für großformatige Konflikte trainiert habe. An dem jüngsten russischen Großmanöver "Wostok" (Osten) sollen nach Angaben aus Moskau beispielsweise knapp 300.000 Soldaten teilgenommen haben.

In der ersten Runde des bevorstehenden Nato-Manövers werden nach Bündnisangaben von Ländern wie Deutschland, Italien und Großbritannien gebildete "südliche Kräfte" einen Angriff von "nördlichen Kräften" abwehren. Letztere sollen unter anderem aus Truppen der USA, Kanadas und Norwegens bestehen. In der zweiten Runde sieht das Szenario dann einen Gegenangriff der "südlichen Kräfte" auf die "nördlichen Kräfte" vor. An dem Manöver beteiligen sich auch die Nato-Partnerländer Schweden und Finnland. Rund ein Viertel der 44.000 Soldaten und 4000 der 10.000 Militärfahrzeuge, die zum Einsatz kommen, werden von Deutschland gestellt.

Das bisher größte Manöver des Bündnisses nach dem Ende des Kalten Krieges wurde im Jahr 2002 abgehalten. Bei "Strong Resolve" waren rund 40.000 Soldaten im Einsatz. Die größte Militärübung vor Zusammenbruch der Sowjetunion fand im Jahr 1988 im Rahmen der Nato-Manöverserie "Reforger" statt und umfasste 125.000 Soldaten.