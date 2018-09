Republikanische Zitterpartie

Im US-Kapitol werden im November die Machtverhältnisse neu bestimmt. Nach 1900 musste die jeweilige Regierungspartei in 26 von 29 Fällen Verluste hinnehmen.

Washington/Wien. In fünf Wochen könnte US-Präsident Donald Trump übel mitgespielt werden. Diesmal nicht von Sonderermittlern oder US-Senatoren, sondern vom Wähler selbst. Denn am 6. November stehen die Zwischenwahlen an, die Midterm-elections, die traditionell für den amtierenden Präsidenten meist eine Verschlechterung bringen.

Gewählt wird der Kongress, und zwar das gesamte Repräsentantenhaus ("The House") und ein Drittel des Senats. Derzeit ist es so, dass die Republikaner in beiden Kammern über eine Mehrheit verfügen - im House sind es 236 Sitze zu 193. Im Senat liegt die Trump-Partei zwei Sitze voran.





Trump ist zweifellos einer der umstrittensten US-Präsidenten der jüngeren Geschichte; während die einen sein politisches Ende herbeisehnen, stärken ihm die

andern geradezu fanatisch den Rücken. Der 6. November ist für beide Gruppen entscheidend. Sollten die Republikaner eines der beiden Häuser im Kongress verlieren, würde Trump das Regieren künftig massiv erschwert, in einigen Fällen unmöglich gemacht. Zahllose Anliegen bekäme er gar nicht mehr durch, in vielen Fragen müsste er zumindest schmerzhafte Kompromisse eingehen.

Es ist auch damit zu rechnen, dass dann die Ermittlungen gegen ihn und sein Umfeld in Sachen Russland-Connection an weiter an Fahrt aufnehmen.

Trumps Chancen im Senat gut

Kein Wunder, dass bei den Umfrage-Instituten die Telefone heiß laufen und ein Heer an Mathematikern bereits jetzt das mögliche Wahlergebnis hochrechnet.

Laut der Statistik-Website "FiveThirtyEight" beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass die Demokraten das Repräsentantenhaus erobern, 80 Prozent. Beim Senat liegt diese Chance bei nur 32 Prozent: Demnach darf sich Trump zumindest Hoffnungen machen, nicht als "lame duck", also politisch komplett entmachtet, die zweite Hälfte seiner Amtszeit absitzen zu müssen.

Dass die Republikaner gute Chancen haben, ihre Mehrheit im Senat zu behalten, obwohl sie dort nur über eine hauchdünne Mehrheit verfügen, hat einen Grund: Von dem Drittel an Sitzen, die zur Wahl stehen, entfallen 24 auf die Demokraten, aber nur neun auf die Republikaner. Das Risiko, mehr zu verlieren als zu gewinnen, ist hier für die Demokraten also höher. Somit sind Trumps Chancen, einem Amtsenthebungsverfahren in letzter Minute zu entkommen, intakt. Denn hierfür wäre der Senat notwendig. Über die Einleitung eines "Impeachments" entscheidet allerdings nur die Mehrheit im "House".

Die Meinungsforscher weisen auf die Wahlbeteiligung hin, die in vielen Fällen den Ausschlag zugunsten der Demokraten geben könnte. Demnach ist die Verärgerung über Trumps Politik ein größerer Motivator als die Zufriedenheit mit dem Wirken des US-Präsidenten. Auf Trumps Haben-Seite stehen die gute Wirtschaftslage und die damit einhergehende geringe Arbeitslosigkeit.