Wien. Im Ölkartell OPEC und anderer kooperierender Staaten wie Russland stehen die Zeichen auf eine Kürzung der Produktion. Die unter dem Begriff "OPEC+" zusammengefassten Förderländer hätten in der... weiter

Paris/Wien. In der geänderten Arbeitswelt von heute muss die Arbeitsmarktpolitik ganz anders gedacht werden: Dazu hat die OECD in Paris eine Jobstrategie vorgelegt, die neue Schwerpunkte setzt... weiter

Washington. Der einflussreiche Währungshüter John Williams geht von weiteren Zinserhöhungen der US-Notenbank in mehreren Schritten aus. Dies sei die beste Antwort auf den nachhaltigen... weiter

Washington. (reu/dpa) US-Handelsminister Wilbur Ross hat die deutschen Autobauer BMW, Daimler und Volkswagen vor einem Spitzentreffen in Washington zu mehr Produktion in den USA aufgefordert... weiter

Brüssel. Die Kreditkartenanbieter Visa und Mastercard stellen laut der EU-Kommission geringere Abrechnungsgebühren für bestimmte Einkäufe in Aussicht. Die Bankentgelte für Einkäufe in Europa mit... weiter

Ingolstadt. Audi will innerhalb der nächsten fünf Jahre 14 Milliarden Euro für die Entwicklung von Elektroautos, Digitalisierung und autonomem Fahren ausgeben... weiter

OPEC

Katar zieht sich aus Opec zurück 5

Katar will im Streit mit Saudi-Arabien und Riads Verbündeten nicht klein beigeben.

Doha/Wien. Katar wird zu Jahresbeginn 2019 aus dem Ölkartell Opec mit Sitz in Wien austreten. Das kündigte Energieminister Saad Sherida al-Kaabi am Montag an... weiter