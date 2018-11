Apple-Kunden zahlen mehr, wie lange noch?

Nicht nur Apple, auch die EntwicklerInnen würden durch den App Store deutlich mehr verdienen, eine Klage der KonsumentInnen würde hier nur Probleme mit sich bringen, so der US-Konzern.

Washington. Wer sein Smartphone über Telefonie, SMS und Fotografie hinaus nutzen will, braucht im Normalfall Apps dafür. Und diese müssen sich die AnwenderInnen installieren. So weit, so gut. Es stellt sich nun aber die Frage, wie man mit einer Monopolstellung umgehen soll. Vor allem dann, wenn der Vorwurf lautet, dass NutzerInnen mehr zahlen müssen.

Diese Fragstellung wird ab Montag das U.S. Supreme Court beschäftigen. Dann nämlich, wenn der US-Konzern Apple und die US-Verbraucherschützer ihre Darstellungen abgeben können. Der Vorwurf lautet, dass Apple mit einem Quasi-Monopol und einer 30-Prozent-Gebühr für Anbieter, eine Verteuerung der KonsumentInnen in Kauf nehme. Es geht aber nicht nur um die Monopolstellung, sondern auch um die Frage, ob die AnwenderInnen gegen Apple Schadenersatzansprüche geltend machen können.

Apple sieht das naturgemäß nicht so

Bei Apple selbst, sieht man die Vorwürfe naturgemäß als nicht gerechtfertigt an und beruft sich dabei auf eine zehn Jahre alte Supreme Court-Entscheidung. Würde das Gericht nun den EndkundInnen Recht geben, und auch auf die WettbewerbshüterInnen hören, so würde dies das "aufkeimende Feld des eCommerce beschneiden", so der US-Konzern.

Auf Seiten der Kläger stellt sich die Situation anders dar. Sie argumentieren, dass eine gerichtliche Entscheidung, dass KonsumentInnen nicht mehr klagen können, enorm schlechte Auswirkungen hätte. "Viele Tech-Plattformen argumentieren bereits, dass EndkundInnen keinerlei Klagsrechte mehr haben sollten", so Sandeep Vaheesan vom Open Markets Institute, einer Anwaltskanzlei aus Washington mit dem Fokus auf Wettbewerbsrecht. "Uber könnte sagen, wir bieten doch nur eine Kommunikationsplattform, mehr nicht. NutzerInnen könnten dann nicht mehr klagen, höchstens noch die FahrerInnen."

Teurere Apps

Die klagenden iPhone-AnwenderInnen beschweren sich vor Gericht darüber, dass Apples Monopolstellung zu höheren Preisen führen würde. Zwar setzen die EntwicklerInnen die Preise für ihre Anwendungen fest, doch die "30 Prozent Apple-Commission" würden deutlich höher sein, als bei anderen Anbietern und daher auch auf die Kosten der EndkundInnen aufgeschlagen, so die Argumentation.

Apple will nun diese Klagen abgewiesen wissen, da sie den EndkundInnen ihr Klagsrecht absprechen. Apple sieht sich selbst lediglich als Vermittler zwischen EntwicklerInnen und KundInnen.