Der Chevrolet Bolt war das erste Großserien-Elektrofahrzeug des GM-Konzerns. In Zukunft will der größte US-Hersteller noch viel stärker in batteriebetriebene Autos investieren.

Detroit. (rs) General Motors will mit der Umstellung auf Elektroautos mehrere Werke schließen und massiv Personal abbauen. Bis Ende 2020 sollten jährlich sechs Milliarden Dollar eingespart werden, kündigte der größte US-Autobauer am Montag an. Die Kosten sollen dabei um 4,5 Milliarden Dollar und Investitionen um 1,5 Milliarden Dollar pro Jahr sinken. Ein Personalabbau um insgesamt 15 Prozent werde mit einem Abbau von 25 Prozent aller Führungsjobs einhergehen. Die milliardenschweren Restrukturierungskosten sollen über Kredit finanziert werden. "Wir passen die Kapazität der Realität am Markt an", erklärte GM-Chefin Mary Barra. Vorrang bei den Investitionen hätten Plattformen für die nächste Generation batterieelektrischer Autos.

Die frühere Opel-Mutter will innerhalb von fünf Jahren rund 20 neue Fahrzeuge mit Elektromotoren oder Brennstoffzellenantrieb auf den Markt bringen. Die Fahrzeuge sollen allerdings auf einer einheitlichen Plattform gebaut werden, um so Kosten zu sparen. Damit würde der geplante Minigeländewagen über die selbe Grundarchitektur verfügen wie der vollwertige SUV und der großen Lieferwagen, die ebenfalls schon projektiert sind. GM wolle Elektroautos bauen, die auch profitabel seien, sagte Barra bei der Präsentation der Elektro-Offensive vor einem Jahr. Auch die Akkus will der US-Marktführer weiter verbessern. Sie sollen 30 Prozent weniger als jene kosten, die im aktuellen E-Modell Chevrolet Bolt verbaut sind. Zugleich sollen Leistung und Reichweite steigen und die Ladedauer kürzer werden. Die Elektroautos sollen sich so den Kennziffern vergleichbarer Benziner deutlich annähern.





Aktien legen stark zu

Mitverantwortlich für die Schließung der Werke in Hamtramck, Lordstown, Michigan und Oshawa (Kanada) ist aber nicht nur die geplante Elektro-Offensive, sondern auch die stark sinkende Nachfrage nach Limousinen in den USA sowie steigende Kosten, etwa durch die von US-Präsident Donald Trump erlassenen höheren Importzölle auf Stahl. Letzteres habe bereits zu einer Milliarde Dollar Zusatzkosten geführt, hieß es in den vergangenen Wochen.

Gemeinsam mit anderen Autoherstellern hatte GM immer wieder vor den enormen negativen Konsequenzen von Zölle gewarnt. So würden Einfuhrabgaben nicht nur importierte Autos deutlich verteuern, aufgrund der sehr international ausgerichteten Zuliefererkette müssten die Konsumenten auch für amerikanische Pkw mehr bezahlen. Ebenso würden durch die Zölle hunderttausende US-Jobs in Gefahr geraten. Einfuhrabgaben könnten letztlich zu einem "kleineren GM" führen, erklärte das Unternehmen bereits Ende Juni in einer ausführlichen Stellungnahme gegenüber dem US-Handelsministerium.

Bei den Anlegern kamen die Restrukturierungspläne - es sind die umfangreichsten, seitdem das Unternehmen vor einem Jahrzehnt bankrottging und verstaatlicht wurde - aber dennoch gut an. General-Motors-Aktien legten an der Börse um mehr als fünf Prozent zu und waren damit Spitzenreiter im Dow Jones.

Für Produktionsstopp in China

Donald Trump kritisierte in einem Interview den Stellenabbau und forderte das Unternehmen auf, die Autoproduktion in China einzustellen. GM solle seine Fahrzeuge lieber in den USA produzieren - und ein Auto auf den Markt bringen, das sich gut verkaufe.