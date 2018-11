Nissan-Aktie nach Ghosn-Schock leicht erholt

(kle) Beim japanischen Autobauer Nissan hat sich der Aktienkurs nach den jüngsten Turbulenzen rund um einen Untreueskandal wieder etwas erholt. Am Montag ging es mit ihm den zweiten Handelstag in Folge nach oben - und zwar um 1,8 Prozent auf 978 Yen, umgerechnet 7,60 Euro.

In der vergangenen Handelswoche war der Titel im Zuge der Finanzaffäre um den inzwischen gefeuerten Verwaltungsratspräsidenten Carlos Ghosn massiv unter Druck gestanden. Mit 950 Yen war dabei ein neues Jahrestief markiert worden.





Ihr Jahreshoch hatte die Nissan-Aktie Ende Jänner bei 1197 Yen, doch seither hat sie sich um gut 18 Prozent "verbilligt". Wer das Papier vor einem Jahr gekauft hat, sitzt auf einem Kursminus von neun Prozent.

An Nissan hält Renault, wo Ghosn trotz Affäre nach wie vor CEO ist, 43,5 Prozent. Seit 1999 bilden die Franzosen mit Nissan eine Allianz, zu der später auch Daimler und Mitsubishi dazugestoßen sind. Nissan strebt jetzt veränderte Führungsstrukturen in der Allianz mit Renault an. Wie es hieß, habe es eine zu große "Konzentration an Macht" in der Person Ghosn gegeben.

ATX 3033,20 +0,44%+++DAX 11.354,72 +1,44%+++SMI 8.931,37 +0,96%+++FTSE-100 7.036,00 +1,19%+++EuroStoxx-50 3.172,71 +1,13%

Werte: 18 Uhr MEZAngaben ohne Gewähr